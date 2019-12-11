Ипотека 2 процента в Хабаровском крае: займы будут выдавать в течение пяти лет

Молодым семьям объявили, что взять ипотеку 2 процента в Хабаровском крае теперь официально можно. Постановление правительства России о выдаче льготных займов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Такой возможностью семьи могут воспользоваться на определенных условиях.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

На ипотеку под два процента годовых могут рассчитывать пары, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Также финансовый продукт рассчитан на неполные семьи с детьми и на владельцев «дальневосточных гектаров», которые планируют построить дом. К слову, землевладельцы могут получить кредит независимо от возраста.

Заем можно оформить на покупку готовой или строящейся квартиры на первичном рынке в городе. Также есть возможность приобрести жилье на вторичном рынке, но при условии, что жилье расположено в сельской местности. Кредитование строительства своего дома доступно и для молодых семей, и для получателей «дальневосточных гектаров».

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИПОТЕКИ 2 ПРОЦЕНТА

Заем можно получить только один раз. Ипотеку молодым семьям будут оформлять в течение пяти лет со сроком кредитования 20 лет. Максимально допустимая сумма ипотеки не больше шести миллионов рублей. Первоначальный взнос составляет 20 процентов от стоимости покупаемого жилья.

Отметим, что для сохранения льготной ставки по кредиту молодым семьям нужно будет прописаться в купленной квартире или доме в течение девяти месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее пяти лет с даты выдачи кредита.

ГДЕ ОФОРМИТЬ

На сегодняшний день ипотеку 2 процента в Хабаровском крае оформляют в банках АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Чтобы получить кредит, нужно либо прийти в офис финансовых организаций, либо подать заявку онлайн на сайтах банков. Другие организации, вроде Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Банка Открытие начнут работать с новым займом в течение месяца.

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Отметим также, что три семьи из Владивостока 10 декабря стали первыми счастливыми обладателями самой лояльной ипотеки в России. Они оформили благодаря дальневосточной программе кредит под 2% годовых. Некоторые из них ждали этого события долгих семь лет.