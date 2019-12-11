Проректор ТОГУ Николай Сорокин о федеральном гранте «Новые возможности для каждого»

В 2019 году Тихоокеанский государственный университет стал победителем конкурса на грант федерального проекта «Новые возможности для каждого». О новых форматах обучения в рамках гранта читателям «Комсомолки» рассказал проректор ТОГУ, кандидат технических наук, доцент Николай Сорокин.

- Тихоокеанский государственный университет стал победителем конкурса на предоставлениегранта по проекту «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы ипрограммы профессионального обучения» федерального проекта «Новые возможности длякаждого» национального проекта «Образование» в 2019 году, - рассказывает Николай Юрьевич. - Из пятидесяти претендовавших на получение гранта вузов ТОГУ стал двенадцатым. Это, безусловно, свидетельствует о том, что университет имеет богатый опыт в организации дополнительного образования, и этот опыт оценен по достоинству. Мы активно развиваем все направления. Если по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки у нас уже есть целый программный комплекс, охватывающий такие направления, как педагогическое, экономическое, юридическое, инженерное, то касательно программ дополнительного образования детей и взрослых мы только сформировали наш пакет предложений, в который входят пять различных школ. К примеру, школа молодого журналиста, школа дизайна, где дети могут получить знания, которые, несомненно, сделают их более успешными во взрослой жизни.

Целью проекта является создание условий для обновления профессиональных навыков, повышение доступности программ дополнительного образования, что, в свою очередь, повышает ценность профессионала на рынке труда.

Как объясняет Николай Сорокин, программы дополнительного образования традиционно разделяются на те, что предназначены для детей, и те, по которым обучаются взрослые. Сюда входят как различного рода курсы, так и программы, в результате которых выпускник получает определенную квалификацию, дающую право на занятие определенной деятельностью на профессиональной основе.

- В ходе реализации гранта по федеральному проекту «Новые возможности для каждого» в 2019 году обучение проходят более тысячи человек, - отметил Николай Юрьевич. - Обучение ведется по четырем направлениям. Это педагогика и психология высшего образования, теория и практика высшего инклюзивного образования, основы высшего инклюзивного образования и наставничество специалиста с инвалидностью. Форма обучения - очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обучение в рамках гранта бесплатное. Однако кандидат должен отвечать некоторым требованиям. Информацию о программах дополнительного образования можно получить на Факультете дополнительного профессионального образования (8 (4212) 75-78-48, 75-78-49, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150, кабинеты 202,203); в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (8-800-250-19-52 (звонок бесплатный); 8 (4212) 21-11-79; по электронной почте: rumc@pnu.edu.ru или по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, кабинет 204).