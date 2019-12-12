Новогодняя елка своими руками: видео-урок от хабаровского мастера

Новогодние украшения, сделанные своими руками, это не только возможность сэкономить на готовых игрушках, но и повод для того, чтобы провести время с семьей. Как принято писать в пособиях по психологии: «совместный досуг способствует сплочению коллектива». Но и без перевода с казенного на русский понятно: изготовление украшений для встречи самого главного праздника - это интересно и весело. Но с чего начать? Как воплотить в жизнь свои фантазии? Ответ на эти и другие вопросы дает Оксана Быкова, педагог дополнительного образования средней школы №46.

- Что могут руки человеческие? Все, если им на помощь придет воображение! - убеждена Оксана Вадимовна. - С помощью простых и доступных материалов можно изготовить подарок, который запомнится надолго, елочные украшения, снежинки, рождественские венки, и в вашем доме поселится дух праздника.

Главный символ праздника своими руками, это реально.Фото: Евгения МОЛОТОВА

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

- Для изготовления новогодних украшений подойдет практически все, - рассказывает Оксана Быкова. - Картон, цветная и белая бумага, кусочки тесьмы, фетра, пряжа, бусинки, пуговки, пустые флаконы от туалетной воды или баночки от крема, упаковочная бумага и ленты: все это может превратиться в уникальную авторскую вещь, если добавить капельку фантазии.

Действительно, работы воспитанников Оксаны Вадимовны поражают своей простотой и оригинальностью. Вязанные крючком, вырезанные из фетра и даже собранные из кофейных зернышек, украшенные бусинками, игрушками из шоколадных яиц и монетками «на счастье», эти работы уникальны и неповторимы.

НОВОГОДНЯЯ КРАСА

Главный новогодний символ, это, безусловно, елка. Изображения лесной красавицы можно увидеть на каждом углу. Специально для читателей «Комсомолки» Оксана Быкова демонстрирует, как из подручных материалов изготовить авторскую новогоднюю елочку, которую можно подарить близким или поставить на рабочий стол для создания новогоднего настроения (Полный урок на видео).

Нам потребуется:

Нам потребуетсяФото: Евгения МОЛОТОВА

- лист картона формата А4;

- моток шерстяных ниток;

- клей;

- карандаш или палочка;

- основа для подставки;

- украшения по вкусу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/749243" frameborder="0"></iframe> мастер-класс.

Что делаем?

1. Из картона мы вырезаем полукруг и сворачиваем его конусом – это будет основа елки.

2. Получившийся конус плотно обматываем шерстяной ниткой. Край фиксируем с помощью клея.

3. Для основы под елочку подойдет керамическая вазочка, кофейная чашка или даже пластиковый стаканчик. Внутрь его для устойчивости насыпаем песок или мелкие камушки. В середине основания закрепляем карандаш или палочку, на которую, в свою очередь, крепим конус елочки.

4. Украшаем получившуюся елочку бусинками и снежинками.