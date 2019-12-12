2019-12-12T11:12:39+03:00
Общество

Рождество в Хабаровске 2020: мероприятия в честь христианского праздника

Для жителей города подготовили небольшую подборку развлечений на Рождество в Хабаровске 2020
Ольга КИВА
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Рождество в Хабаровске 2020: мероприятия в честь христианского праздника ФОТО: Альберт ГулягинРождество в Хабаровске 2020: мероприятия в честь христианского праздника ФОТО: Альберт Гулягин
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Верующие в краевой столице традиционно в январе отпразднуют Рождество в Хабаровске в 2020 году. К христианскому празднику в городе подготовили ряд мероприятий. Информация о некоторых из них уже известна. Мы собрали ее в одну подборку. Надеемся, что эта информация поможет составить план для рождественского отдыха.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Хабаровской филармонии 4 января 2020 года пройдет творческий вечер «НОЭЛЬ или ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО» (0+). Для гостей организуют отличный вечер под музыку Баха и Мессиана, устроят колядки, а также расскажут о традициях европейского Рождества. Стоимость билета 600-800 рублей, начало в 18:30. Также в филармонии устроят «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» для аудитории, возраст которой начинается с 0+. Цена билета: 400-700 рублей, начало в 18:30.

При поддержке Хабаровской епархии в городе организуют городской фестиваль «Рождество глазами детей». Цель мероприятия - духовное просвещение, знакомство с христианской культурой, с православными традициями и обычаями Рождества. Среди участников воспитанники детских центров, музыкальных и художественных, общеобразовательных школ, молодежно-подростковых клубов, театральных студий, а также воспитанники воскресных школ Хабаровской епархии Русской Православной Церкви. Их возраст от 5 до 17 лет.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 5 января 2020 года в музее истории города Хабаровска. Начало в 12:00. В этот же день откроется выставка художественных работ, созданных детьми.

В Музыкальном театре 7 января пройдет Рождественский гала-концерт (0+). Начало в 18:30

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДО РОЖДЕСТВА В ХАБАРОВСКЕ 2020

Пока программу мероприятий к празднику еще составляют. Однако жители Хабаровска еще до момента «икс» могут сделать добрые дела и создать праздник другим людям. Сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению подготовили список небольших, но очень важных дел, которые можно успеть сделать до Рождества Христова.

1. Помогите бездомным

Людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, нужны теплые вещи и обувь. Материальную помощь принимают на гуманитарном складе. Пожалуйста, приносите вещи в хорошем состоянии, не требующем ремонта. Адрес: улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом, гуманитарный склад). Вещи примут ежедневно, с 8 до 20 часов. Телефон: 206-036.

2. Покормите нуждающихся

На гуманитарном складе бездомным также выдают продуктовые наборы. Запасы нужно пополнять регулярно, но не всегда удается решать эту проблему. Пожалуйста, принесите крупы, сахар, чай, муку, макароны, растительное масло и консервы, а также детское питание. Адрес: улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом, гуманитарный склад). Вещи примут ежедневно, с 8 до 20. Телефон: 206-036.

3. Станьте волонтером

Подробности у координатора добровольческого движения Марины по телефону 8-914-544-03-60. Помощь требуется в том числе на предприятиях, на гуманитарном складе и в соцучреждениях, например, в отделении детской больницы, патронаж на дому, помощь в проведении акций, автопомощь.

4. Помогите в богадельне

Работа найдется всем - нужно стирать, гладить, мыть пол и посуду, проводить влажную уборку. Даже просто мирно посидеть и поговорить с нашими старичками очень важно. Телефон для справок: 8-924-316-03-28, Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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