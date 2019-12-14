2019-12-14T04:45:02+03:00
Происшествия

Под Хабаровском легковушка провалилась под лед

Водителю и пассажирам удалось спастись и даже вернуться на автомобиле на твердую землю
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Знаки расставлены, но, к сожалению, не все принимают их всерьез. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краюЗнаки расставлены, но, к сожалению, не все принимают их всерьез. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краю
Изменить размер текста:

Днем пятницы, 13 декабря, в районе Воронежа-3 (пригород Хабаровска) под лед ушел автомобиль «Нива». Об этом спасателям сообщил местный житель, на глазах которого едва не произошла трагедия.

К тому моменту, как сотрудники МЧС по Хабаровскому краю прибыли на место, водителю и пассажирам уже удалось выбраться. Им повезло, что все произошло на мелководье. Однако надеяться на удачу, выезжая на еще очень слабый лед, не стоит – слишком велик риск.

Сейчас в Хабаровском крае официально открыты всего три ледовых переправы – в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Холода там стоят достаточно сильные для того, чтобы ледяной покров на реках набрал достаточно высокую прочность и был в состоянии выдержать несколько тонн железа. Переправы в других районах, предупреждают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, опасны для жизни. Въезжая на них, вы во всех смыслах заходите на тонкий лед. Особенно опасны ночные поездки: в темноте не видны промоины.

Во всех местах, где люди традиционно перебираются через реки, установлены предупреждающие знаки, инспекторы периодически устраивают объезды, проводят профилактические беседы с теми, кого замечают на опасной дороге. Увы, но, как показывает опыт, большинство людей отмахивается от разговоров. С одной стороны, их можно понять: в Хабаровском крае хватает поселений, до которых можно добраться или на водном транспорте, или по зимнику. Вот и рискуют местные жители жизнью, когда бывает нужно съездить в районный центр или в соседнее село. С другой, эта самая жизнь у каждого из нас одна.

Если по какой-то причине вы все же оказались на речном льду, внимательно осмотритесь. Трещины, вмерзшие коряги, воздушные пузыри должны насторожить вас – в таких местах лед ослаблен. Безопасной для пешеходов считается лед, толщиной десять-двенадцать сантиметров. Прочность льда можно определить еще и по цвету. Самый прочный – прозрачный, синий или зеленоватый оттенок говорит, что это крепкий лед, а вот ступать на участки белого, желтоватого или синего цвета ни в коем случае нельзя – провалитесь.

Первое, что нужно сделать, провалившись под лед, - успокоиться. Паника погубит вас быстрее, чем ледяная вода. Раскиньте руки в стороны, постарайтесь лечь по направлению течения. Осмотритесь: если на краю промоины есть что-то, за что можно зацепиться, цепляйтесь. Если ничего нет, постарайтесь с силой вынырнуть из воды и налечь на край, забросить одну, а потом другую ногу на лед. Не вставайте! Перекатываясь, медленно пробирайтесь к берегу, желательно, в ту же сторону, откуда пришли – эту дорогу вы уже проверили на прочность.

Если видите провалившегося человека, сначала вызовите спасателей. Самому кидаться на помощь стоит только в одном случае: если вы понимаете, что счет идет на секунды. Правила те же: не бежать, не идти по льду, а ползти по нему. Если есть под рукой что-то вроде широкой доски, что поможет снизить давление на лед, отлично, берите ее с собой. Также хорошо, если есть длинная палка, ремень или веревка – все, что вы можете бросить утопающему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Восемьдесят заявлений в суд подано прокуратурой Хабаровского края в защиту пострадавших от наводнения
В Гродековском музее выпустили каталог нанайской коллекции XIX-XXI веков
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2019 года: днем до -13, возможен снег
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Комсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без них
Двух руководителей в Хабаровске осудят за взятку квартирами на пять миллионов рублей
В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государства
В Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателей
Россельхозбанк выпустил новый кредит для самозанятых граждан
Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объемов производства яиц
Сельчанка в ЕАО не заметила, как «проглотила» наживку мнимых сотрудников банка
В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и Емельян
В Хабаровском крае каждый может бесплатно получить юридическую помощь
Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»
В Хабаровском крае сотрудники МЧС проверят места для новогодних праздников
«Мужчины - они как дети, чаще всего покупают петарды»: в Хабаровске стартовала продажа пиротехники
Еврейская автономия получила безопасные школьные автобусы
«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае
В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручников
В Хабаровске из машины, разбившейся о рекламный щит, вытащили покалеченных людей
Самолеты, произведенные в Комсомольске, хотят передать авиакомпании в Пакистане
В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное дело