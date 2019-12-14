Под Хабаровском легковушка провалилась под лед

Днем пятницы, 13 декабря, в районе Воронежа-3 (пригород Хабаровска) под лед ушел автомобиль «Нива». Об этом спасателям сообщил местный житель, на глазах которого едва не произошла трагедия.

К тому моменту, как сотрудники МЧС по Хабаровскому краю прибыли на место, водителю и пассажирам уже удалось выбраться. Им повезло, что все произошло на мелководье. Однако надеяться на удачу, выезжая на еще очень слабый лед, не стоит – слишком велик риск.

Сейчас в Хабаровском крае официально открыты всего три ледовых переправы – в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Холода там стоят достаточно сильные для того, чтобы ледяной покров на реках набрал достаточно высокую прочность и был в состоянии выдержать несколько тонн железа. Переправы в других районах, предупреждают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, опасны для жизни. Въезжая на них, вы во всех смыслах заходите на тонкий лед. Особенно опасны ночные поездки: в темноте не видны промоины.

Во всех местах, где люди традиционно перебираются через реки, установлены предупреждающие знаки, инспекторы периодически устраивают объезды, проводят профилактические беседы с теми, кого замечают на опасной дороге. Увы, но, как показывает опыт, большинство людей отмахивается от разговоров. С одной стороны, их можно понять: в Хабаровском крае хватает поселений, до которых можно добраться или на водном транспорте, или по зимнику. Вот и рискуют местные жители жизнью, когда бывает нужно съездить в районный центр или в соседнее село. С другой, эта самая жизнь у каждого из нас одна.

Если по какой-то причине вы все же оказались на речном льду, внимательно осмотритесь. Трещины, вмерзшие коряги, воздушные пузыри должны насторожить вас – в таких местах лед ослаблен. Безопасной для пешеходов считается лед, толщиной десять-двенадцать сантиметров. Прочность льда можно определить еще и по цвету. Самый прочный – прозрачный, синий или зеленоватый оттенок говорит, что это крепкий лед, а вот ступать на участки белого, желтоватого или синего цвета ни в коем случае нельзя – провалитесь.

Первое, что нужно сделать, провалившись под лед, - успокоиться. Паника погубит вас быстрее, чем ледяная вода. Раскиньте руки в стороны, постарайтесь лечь по направлению течения. Осмотритесь: если на краю промоины есть что-то, за что можно зацепиться, цепляйтесь. Если ничего нет, постарайтесь с силой вынырнуть из воды и налечь на край, забросить одну, а потом другую ногу на лед. Не вставайте! Перекатываясь, медленно пробирайтесь к берегу, желательно, в ту же сторону, откуда пришли – эту дорогу вы уже проверили на прочность.

Если видите провалившегося человека, сначала вызовите спасателей. Самому кидаться на помощь стоит только в одном случае: если вы понимаете, что счет идет на секунды. Правила те же: не бежать, не идти по льду, а ползти по нему. Если есть под рукой что-то вроде широкой доски, что поможет снизить давление на лед, отлично, берите ее с собой. Также хорошо, если есть длинная палка, ремень или веревка – все, что вы можете бросить утопающему.