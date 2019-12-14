В Хабаровске все желающие сдали тест по истории Отечества

Огромная аудитория университета экономики и права полна – студенты, преподаватели и даже депутаты краевой Законодательной думы Хабаровского края пришли сюда, чтобы пройти тестирование по истории Отечества. Это только одна из 186 площадок, открывшихся в крае, где каждый может проверить свои знания. В прошлом году в нашем регионе тестирование прошли более 13 тысяч человек – больше, чем в других краях и областях России. В этом году организаторы ожидают, что желающих будет как минимум не меньше. Акция проходит в рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы в молодежном парламенте при Государственной Думе. Региональным координатором теста в Хабаровском крае выступает Молодежная общественная палата при Законодательной Думе.

В Хабаровске все желающие сдали тест по истории ОтечестваФото: Законодательная дума Хабаровского края

– В подобном тестировании наш край принимает участие пятый раз и уже более 70 тысяч жителей региона за это время в нем поучаствовали,- рассказывает Элеонора Кавшар, координатор молодежных парламентов по Дальневосточному федеральному округу. – Подобные тесты по истории проходят два раза в год: в преддверии 9 мая – там все вопросы посвящены Великой Отечественной войне, и в ноябре – декабре – по всей истории нашей страны. Этот тест посвящен 75-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне, и предстоящему году Памяти и Славы. Тем не менее, вопросы здесь разнообразные – от спорта до Русско-турецкой войны – их составили ученые, преподающие в военном университете Российской Федерации. Главная цель тестирования не только проверить знания, но и заинтересовать людей, подвигнуть их на дальнейшие изучение истории России.

ПО МИНУТЕ НА ВОПРОС

В опроснике 40 вопросов, на ответы дается 40 минут. Кажется, ничего сложного – надо выбрать ответ из нескольких вариантов. Но, когда начинаешь вчитываться в задания, понимаешь, что не все так просто. Вот, например, какая операция была переломной в Великой Отечественной войне? Курская или Московская? Тут уже надо поднапрячь память.

– Мне захотелось проверить себя, потому и пришел, – делится впечатлениями Андрей Тимченко, студент Хабаровского государственного университета экономики и права. – Через две недели узнаем правильно или нет, я ответил, но вопросы достаточно непростые. Было сложно, но интересно.

В Хабаровске все желающие сдали тест по истории ОтечестваФото: Законодательная дума Хабаровского края

Рядом сосредоточенно рассматривают вопросник две подружки. Время истекает, но неотвеченных пунктов еще достаточно много.

– Очень сложно, хотелось бы попроще, – улыбается Екатерина Мануйлова. – Тут прям точно надо знать ответы, не угадаешь. Какие-то войны были, надо знать каждую битву, которая была в каждой войне, кто был предводителем, конечно, это все забывается – помнишь только основные моменты. Но зато прямо хочется узнать правильные ответы, выйду отсюда, поищу в Интернете.

МИРОВОЙ ТЕСТ

Масштабное тестирование идет не только во всех регионах России, но и в 42 зарубежных странах. Последнее особенно важно, отмечают организаторы. В Европе сейчас пытаются переделать, переосмыслить историю, и противостоять этому можно только при помощи фактов. Кстати, перед началом тестирования в аудитории показали небольшой документальный фильм, снятый активистами. В кадре – памятники воинам-освободителям, погибшим в борьбе с фашистами в Польше и других странах бывшего социалистического блока, и то, в каком ужасающем состоянии находятся они сейчас. Авторы разговаривают с местной молодежью – почти никто уже не помнит, что для их родины сделали эти солдаты, а кто-то вообще считает их захватчиками. И это по-настоящему страшно.

В Хабаровске все желающие сдали тест по истории ОтечестваФото: Законодательная дума Хабаровского края

– Я первый раз прохожу такой тест, – рассказывает Виктор Лопатин, депутат краевой Законодательной думы. – Мне кажется, это очень нужное дело – знать, объективно оценивать и понимать историю своей страны. Это поможет избежать многих ошибок в будущем. Ты можешь не принимать что-то на веру, можешь к чему-то критически относиться, но знать факты обязан. Это наша история, история твоих родителей, предков. Если ты интересуешься историей, то ты уже не просто человек – ты гражданин. Очень хочется в преддверии 75-летия Победы сказать всем, что много сейчас пропаганды, призывов пересмотреть историю Советского Союза, России, противостоять этому можно только опираясь на точные данные. Поэтому такие тестирования особенно важны для молодежи.

Пройти тестирование можно и в интернете, на специальном сайте www.кдгр.рф. Каждый, ответивший на вопросы, получит соответствующий сертификат.