2019-12-15T02:41:14+03:00
Общество

«Петроглифы Сикачи-Аляна – это дело рук индейцев»: хабаровский живописец рисует секрет Дальнего Востока

Иван Федотов больше 10 лет готовился изобразить свое открытие на холстах
Ольга КИВА
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«Петроглифы Сикачи-Аляна – это дело рук индейцев»: хабаровский живописец рисует секрет Дальнего Востока ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети«Петроглифы Сикачи-Аляна – это дело рук индейцев»: хабаровский живописец рисует секрет Дальнего Востока ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети
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Живописец Иван Федоров в своих творческих изысканиях стал уделять много внимания индейцам. И не просто индейцам, а тем, что жили на территории Дальнего Востока. Этой теме он посвятил свой новый проект. На картинах Иван изображает людей, у которых свои обычаи и культура. Чтобы создать нечто интересное в этом направлении художнику понадобилось 10 лет. Все это время он вынашивал оригинальную идею для творчества.

Каждая картина будет плодом работы в новой технике ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети

Каждая картина будет плодом работы в новой технике ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети

- Мало кто знает, что еще до нанайцев на наших землях жили люди с совершенно другой внешностью. У них были большие глаза, прямые носы и волевые подбородки. Именно с Дальнего Востока через перешеек индейцы ушли в Америку, - рассказывает Иван Федотов. - Скорее всего петроглифы Сикачи-Алян - это дело их рук.

Художник задумал создать около 20 полотен на эту тему. При этом каждая из них будет плодом работы в новой технике. Как говорит сам художник, это его личный эксперимент, в основе которого заложены древние тайны шаманизма.

Одно из первых творений картина «Ауха» ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети

Одно из первых творений картина «Ауха» ФОТО: Аккаунт Ивана Федотова в социальной сети

Идея Ивана в том, чтобы показать, как люди были прекрасны в своей простоте. Для его героев шаманизм заменил медицину, черепа они использовали в качестве предметов интерьера. У индейцев не было электричества, сотовой связи и прочих благ цивилизации, но они были сильными, умными и выносливыми. Художник в своих картинах хочет показать, что для достижения чего-то большего нужно вернуться к истокам. Поэтому он старается показать на холстах самое начало Дальневосточной культуры, то есть то, что было до нанайцев, ульчей и маньчжуров.

Иван Федотов уже работает в заданном направлении и сейчас мы может увидеть его первые творения. Одно из них картина «Ауха», написанная маслом на холсте в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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