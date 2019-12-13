Биография Александра Левинталя, экс-губератора ЕАО

Александр Борисович Левинталь - коренной житель ЕАО. Родился 18 октября 1957 года в столице Еврейской Автономии. С отличием окончил Хабаровский политехнический институт (ныне ТОГУ) по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». Доктор экономических наук, профессор.

О родителях Александра Левинталя известно немного. Отец, Борис Аронович, работал начальником столярного цеха, мама, Елизавета Борисовна, бухгалтер столовой швейной фабрики. В Биробиджан они переехали после окончания Великой Отечественной войны.

Профессиональная деятельность бывшего главы региона в силу его публичности освещена довольно широко. С 1979 по 1990 год Александр Борисович занимался наукой, прошел путь от стажера до старшего научного сотрудника института экономических исследований ДВНЦ АН СССР. В 1990 году перешел сначала в хабаровский крайисполком, а после в городскую администрацию Хабаровска.

С 1993 по 2002 годы занимал пост главы администрации Хабаровского края, был председателем комитета по экономике.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

Политическая карьера Александра Борисовича и дальше катилась по накатанной. Покинув стены муниципалитета, он прочно обосновался в правительстве Хабаровского края, став в 2002 году заместителем председателя правительства края по экономическим вопросам и министром экономического развития и внешних связей Хабаровского края. С 2009 года занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации по ДФО.

В 2013 году карьера политика сделала крутой поворот, и Александр Левинталь возглавил ДВГГУ. Именно в его ректорство было принято решение об объединении вуза с альма-матер ректора - ТОГУ.

В октябре 2013 года Левинталь вновь вернулся в правительство и до февраля 2015 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

И вот, февраль 2015 года. Новый поворот. 24 февраля указом президента РФ он назначается временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО. 13 сентября того же года избран губернатором ЕАО, получив 72% голосов, и с 22 сентября приступил к руководству своей малой родиной.

Действительный государственный советник 2 класса. Имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Награжден орденом Дружбы, медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За укрепление боевого содружества», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».