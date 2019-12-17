2019-12-17T08:40:16+03:00
Происшествия

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человек

Сгорели гараж и частный дом, следователи пытаются установить причины трагедии [фото]
Борис КОКУРИН
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За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекЗа ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Два пожара возникли один за другим в Индустриальном районе Хабаровска, и между собой никак не связаны, разве только тем, что в обоих погибли люди. В четвертом часу утра очевидцы позвонили в пожарную часть и сообщили, что на улице Герцена в горжном кооперативе из одного из боксов идет сильный дым и пробивается огонь. Двери были наглухо закрыты и сторожа опасались, что пламя может перекинуться на другие гаражи. Сломав стальные ворота, расчет выяснил, что внутри горит грузовичок и домашние вещи, которые были навалены в помещении. Тушение огня заняло около 40 минут.

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В ходе тушения пожара рядом с установленной внутри печки-буржуйки был обнаружен мужчина без признаков жизни, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Идет расследование, но по предварительной версии именно печка могла стать причиной трагедии.

Второй пожар произошел часом позже в частном доме по переулку Нагорному. Когда наряды из ближайшей пожарной части подъезжали к месту происшествия то увидели, что в доме объята огнем закрытая веранда. Первым делом в горящее здание направилось звено газодымозащиты, ему удалось найти очаг возгорания и локализовать его. Двоим жильцам удалось выскочить из помещения. Еще двоих нашли внутри.

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На месте пожара без признаков жизни были обнаружены мужчина 1977 года рождения и женщина 1968 года рождения. До прибытия пожарных расчетов два человека сумели самостоятельно покинуть горящий дом, в медицинской помощи они не нуждались. Для оказания психологической помощи на месте работали сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, - отметили в ведомстве.

Сейчас причины возникновения пожаров выясняют следователи и сотрудники Госпожнадзора. Кстати, в этом году в Хабаровском крае основными причинами возникновения пожаров, стали нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, курение и нарушения правил эксплуатации печей. Особенно много в уходящем году погибло детей – в два с небольшим раза больше чем в предыдущем году, 20 человек. Статистика пугающая.

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для того чтобы снизить риски возникновения пожаров предлагается отменить отключение должников из многодетных неблагополучных семей от газо и электроснабжения. Ведь именно это заставляет их устанавливать в домах самодельные отопительные приборы, от которых и возникает большая часть пожаров (70 процентов по статистике ведомства). Так же их жилье будет оснащаться автономными пожарными извещателями, огнетушителями, будет оказываться помощь в ремонте печей и электропроводки.

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За ночь пожары в Хабаровске унесли жизни сразу трех человекФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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