Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020: вечеринки в городе перед праздником

Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020 начинают отмечать по традиции задолго до самого праздника, и в краевом центре для того созданы все условия. Самые разнообразные вечеринки, мини-рынки с подарками и мастер-классами, загородные выезды - все, чего только душа может пожелать в преддверии праздника. Причем досуг можно организовать, вопреки распространенному мнению о том, что Новый год - детский праздник - не только для малышей. Мы собрали для вас небольшую подборку мест, где Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020 можно отметить весело и с размахом.

18 ДЕКАБРЯ

Концерт «Джаз под Рождество»

За минуты перелететь через всю Атлантику и прикоснуться к рождественско-новогодней атмосфере Нью-Йорка? Легко!

В преддверии новогодних праздников звезда американского джаза, вокалист Калил Уилсон из Сан-Франциско и ритм-секция (Федор Костин - контрабас, Антон Березняк - барабаны), а также Надежда Кузнецова - звезда московского джаза подготовили для нас нечто особенное.

Гости филармонии услышат вечнозеленые джазовые мелодии, хорошо знакомые нам по голливудским фильмам. Прозвучат известные хиты традиционного джаза, новогодне-рождественская джазовая классика из легендарных бродвейских мюзиклов и, конечно, композиции, ставшие визиткой карточкой Рождества в США: Let It Snow, Jingle Bells, White Christmas и другие.

И как только прозвучат первые ноты Jingle Bells, вы поймете: дух Рождества уже здесь.

Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. Начало в 18:30, стоимость билетов от 1500 до 2600 рублей. Телефоны: 8 (4212) 31-63-68, 32-89-51, 31-61-34.

20 ДЕКАБРЯ

Новогодние вечера в ресторане Bierkopf

Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020 предлагает отметить вместе ресторан Bierkopf. Гостей ждут ведущий, шоу-программа, танцы, розыгрыш призов. В цену входного билета включены полноценное меню, шоу-программа и напитки, однако будьте внимательны - стоимость зависит от дня недели и места расположения гостей. Вечеринки пройдут 20, 21, 25 и 26 декабря, столики необходимо бронировать заранее.

Ресторан Bierkopf, ул. Дикопольцева, 46. Начало в 19:00, стоимость билетов от 3000 рублей. Телефон: 8 (4212) 30-65-71.

Вечеринка в Laboratory

Праздник совсем рядом, поэтому жителей и гостей Хабаровска зовут на самый яркий новогодний праздник в Лабораторию. Вас ждут фуршет, крепкие напитки можно брать свои, шоу программа и ведущий - по желанию, оплачиваются дополнительно. Вечеринки пройдут 20, 21, 27 и 28 декабря.

ЦУМ, 3 этаж, пространство Laboratory, ул. Муравьева-Амурского, 23. Начало в 19:00, 28 декабря - в 20:00. Стоимость билетов 2200 рублей. Телефон: 8 (4212) 20-03-30.

21 ДЕКАБРЯ

«Абычный» новогодний маркет в ТЦ «ЭкоДом»

Готовитесь к Новому году? Любите необычные подарки? Ищите то, что должно быть только у вас и в единственном экземпляре? Тогда этот маркет точно для вас. Гостей ждут конкурсы с призами, мешок с подарками от Деда Мороза, нарядная собака-обнимака, шоколад ручной работы, подарочные боксы, новогодняя фотозона и, конечно, заряд положительных эмоций на все каникулы!

ТЦ «ЭкоДом», ул. Ленинградская 28/2. Время проведения с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Конное шоу «В гостях у сказки»

Вас ждет увлекательное путешествие в мир грации, роскоши и красоты от конного клуба «Зевс». Во время шоу дети и взрослые познакомятся с умными сказочными лошадьми и маленькими пони, которые подарят вам новогоднюю сказку.

В стоимость билета входит: увлекательное костюмированное новогоднее конное шоу с участием лошадей и пони; встреча гостей с Дедом Морозом и Снегурочкой; катание на лошадях; возможность сфотографироваться с лошадьми; игры и конкурсы на свежем воздухе; горячий чай. Шоу пройдет 21, 22, 29 декабря и 4 января, продолжительность программы 1 час.

Конный клуб «Зевс», ул. Кустанайская, 49. Начало в 12:00, 4 января - в 10:30. Стоимость билетов от 300 до 400 рублей. Телефон: 8-984-299-81-99.

Бал-карнавал

Студия старинного танца «Амьен» приглашает всех желающих присоединиться к традиционному новогоднему танцевальному балу-карнавалу.

Новогодняя атмосфера уже начинает витать в воздухе, и душа просит чего-то сказочного: хочется почувствовать себя галантным кавалером или дамой пушкинских времен, закружиться под звуки вальса в сказочном танце, отбросить будничную суету и погрузиться в атмосферу праздника.

Вас ждут разнообразные бальные игры, мастер-классы, фуршет и, конечно же, уже многим известные и полюбившиеся танцы самых разных эпох. Репетиции к балу (изучение танцевальной программы) проходят в рамках занятий студии.

Хабаровский институт инфокоммуникаций, ул. Ленина, 58. Начало в 15:00. стоимость билета 500 рублей. Телефон: 8-914-773-18-18.

Концерт студии танцев «Новогодняя шумиха»

Студия «Шум» устраивает отчетный концерт в «Броско Молл», в программе выступления учеников студии и педагогов, джемы и баттлы - приходите посмотреть и весело провести время!

Brosco Mall, ул. Пионерская, 2Б. Начало в 16:00. Вход свободный.

22 ДЕКАБРЯ

Новогодняя обзорная экскурсия по городу

Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020 можно отметить не традиционным застольем, а с пользой для себя - бодро прогулявшись по городу. Три выхода, а вместе с ними и бенгальские огни, традиционные зимние забавы ждут вас на площади имени Ленина, парке Динамо и набережной реки Амур. Полюбуйтесь самыми красивыми украшенными местами в Хабаровске, сделайте невероятные фотографии и зарядитесь праздничным настроением!

Экускурсия проводится в группах от 10 человек, стоимость - 850 рублей, продолжительность - 2 часа. Телефон: 8-914-159-55-22.

24 ДЕКАБРЯ

Музыкальные вечеринки в баре «Гараж»

Два дня подряд - 24 и 25 декабря бар «Гараж» предлагает отметить Новый год для взрослых в Хабаровске 2019-2020 и посетить предновогодние музыкальные вечеринки с участием известных хабаровских групп «Вишневый коктейль» и Perry Mason. На мероприятии действует возрастное ограничение - 25+.

Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. Начало 24 декабря в 21:00, 25 декабря в 22:00. Стоимость билетов от 400 рублей.

27 ДЕКАБРЯ

«Новый год в кругу друзей»

Этот день посвящен особенностям празднования Нового года у разных народностей, проживающих на территории Хабаровского края. Гостей праздника ждут многочисленные мастер-классы по народным ремеслам, национальные кухни, ярмарочные забавы и угощения, красочная концертная программа с колоритом разных народов и национальностей. В общем, пришедших ждет насыщенная программа и множество развлечений.

Манеж стадиона имени В.И. Ленина, ул. Советская, 1 Б. Начало в 10:30, вход свободный.

31 ДЕКАБРЯ

Новогодняя ночь в кафе ШашлыкоFF

Вас ждет денежный розыгрыш и море веселья! Собирайте друзей, выбирайте, в каком баре хотите встретить Новый год, определяйтесь с меню и приходите в гости! В программе зажигательные ведущий и диджей, закуски и горячие блюда, а также напитки.

ШашлыкоFF, ул. Льва Толстого, 19. Начало в 22:00. стоимость билета 3500 рублей.