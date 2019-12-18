Как избавиться от похмелья: советы хабаровчанам от врача-нарколога

Новогодние праздники, это не только время волшебства и встречи с родственниками и друзьями, но и обильные застолья и возлияния. Как не попасть в плен к «зеленому змию» и избавиться от последствий дружеских посиделок? Что делать, чтобы с утра не было мучительно больно за веселый вчерашний вечер? Эффективны ли патентованные средства от похмелья? Ответ на эти и другие волнующие вопросы дает психолог-нарколог Галина Файзулина.

БУДЬ ГОТОВ

- Прежде всего нужно очень четко понимать, что алкоголь, это яд, - убеждает врач. - Такая установка сама по себе способствует воздержанию. Очень часто, особенно находясь в тесном кругу, человек поддается влиянию большинства и выпивает больше, чем хотел. Выпивают за компанию, чтобы не обидеть, а потом наступает расплата за излишества.

С медицинской точки зрения похмельный синдром, это отравление продуктами распада алкоголя. Плохое самочувствие после возлияний говорит о том, что остатки не усвоенного напитка и продукты его распада все еще присутствуют в организме. А значит, их нужно вывести.

- Первый этап - это детоксикация, - рассказывает Галина Файзулина. - Здесь поможет промывание желудка, клизмы, прием сорбентов - активированного или белого угля, «Энтеросгеля», любых сорбентов на основе лигнина. Особенно это актуально, если накануне вы принимали пищу, богатую белком - алкоголь мешает переработке белка, а не переваренный белок дополнительно отравляет организм.

Кстати, известный любому советскому человеку сорбент - активированный уголь - предполагает довольно большую разовую дозу приема из расчета - одна таблетка на десять килограммов веса. Для большей эффективности его лучше растолочь или запить большим количеством воды. Кстати, о воде.

- Для восстановления водно-электролитного баланса лучше пить минеральную воду, - рекомендует эксперт. - Самый оптимальный вариант «Ессентуки» или «Боржоми». Минеральная вода позволит также выровнять кислотно-щелочное равновесие.

Вернуть нормальное распределение жидкости в организме, нарушенное спиртными напитками, можно, если перевести в кровь жидкость из межклеточных пространств (заодно снять отеки и вызванную ими головную боль). Этого в домашних условиях можно добиться, например, сходив в баню (сауну) или приняв контрастный душ. Обратите внимание, что этот способ противопоказан при повышенном давлении.

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Также с осторожностью доктор рекомендует относиться к приему янтарной кислоты. Она хоть и ускоряет процесс детоксикации, но и поднимает артериальное давление, а значит противопоказана гипертоникам. Рецепт здесь прост: по одной таблетке раз в полчаса, вплоть до облегчения состояния. Но не увлекайтесь - не больше шести штук.

- Быстро привести организм в норму может помочь аспирин, лучше всего шипучий. Именно он входит в состав большинства так называемых антипохмельных средств, - отмечает Файзулина. - Спиртные напитки вызывают образование капиллярных эритроцитарных микросгустков: комочков из эритроцитов. Они распадаются под влиянием ацетилсалицилата (аспирина). Эти комочки способствуют образованию отеков. Аспирин также оказывает общее обезболивающее действие. Следует принять 500 миллиграммов аспирина на каждые 35 килограммов вашего веса.

А вот от парацетамола и привычного цитрамона, наоборот, лучше воздержаться. Дело в том, что эффект парацетамола чисто терапевтический, а сам препарат дает сильную нагрузку на печень, и без того занятую борьбой с последствиями вчерашних возлияний.

- Помните, что похмелье может кроме чисто физиологического недомогания вызвать еще и моральные терзания: чувство вины, тревожности, - рассказывает Галина Файзулина. - Это результат сбоев в работе нервной системы. Неадекватные чувства пройдут сами собой по мере того, как организм будет восстанавливаться. Если же плохое самочувствие и беспокойные состояния не пройдут, необходимо обратиться за помощью к специалистам.