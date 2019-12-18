2019-12-18T07:02:47+03:00
Экономика

Крупные проекты малого города

В этом году в экономической жизни Амурска - третьем по величине городе Хабаровского края с населением 39 тысяч человек - произошло важное событие
Петр САМСОНОВ
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Крупные проекты малого городаКрупные проекты малого города
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Компания «Полиметалл», запустившая здесь семь лет назад первое в России предприятие по автоклавному выщелачиванию золотосодержащих концентратов «Амурский гидрометаллургический комбинат», заявила о начале реализации проекта второй очереди АГМК.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В Амурске предстоит осуществить масштабный инвестпроект.

Инвестирует компания и в развитие территории: только в 2019-м «Полиметалл» поддержал и непосредственно реализовал 70 проектов на сумму более 180 миллионов рублей. В городе отремонтировали площадь автовокзала, женскую консультацию, кинотеатр, построили роллердром - самый большой в Хабаровском крае!

Если схематично изобразить Амурск, отметив объекты, куда были направлены социальные инвестиции

«Полиметалла», можно совершить полноценную прогулку по городу.

Те, кто когда-либо приезжали в Амурск, видели «развалины» бывшего ЦКК, встречающие гостей на въезде. Полуразрушенные цеха представляли опасность, портили внешний вид города. В этом году «Полиметалл» поддержал проект районной администрации и профинансировал снос строений. Не сверкают черными «глазницами» пустующие дома в центре города, на часть которых надели яркие фальшфасады, а сами здания законсервировали, чтобы сохранить конструктив от обрушений.

На проспекте Строителей завершается ремонт внутри трехэтажного здания женской консультации, которого ждали больше 15 лет.

- У нас одна женская консультация в районе, здесь обслуживаются более 20 тысяч женщин. Сейчас операционные, кабинеты, холл соответствуют всем требованиям. Современные отделочные материалы, освещение, кондиционеры. Стало уютно и красиво, - говорит Леонид Ганов, заместитель главного врача по амбулаторной работе Амурской центральной районной больницы.

Дальше можно побывать в парке, где летом открылся роллердром, о котором опытные спортсмены отзываются в превосходных степенях.

- На роллердроме размещены зоны для занятия воркаутом, паркуром, ВМХ, стритболом и скейтбордингом. Отличная площадка для того, чтобы с пользой провести время на свежем воздухе, - оценил объект тренер по обучению катанию на роликовых коньках Марк Клименко.

Крупные проекты малого города

Крупные проекты малого города

Двигаясь по улице Пионерской, легко оказаться на площади автовокзала, где отремонтированы крытая остановка, скамейки. Тротуар выложен брусчаткой, а проезжая часть получила новое асфальтовое покрытие. Установлены световые короба и доски объявлений, светофоры на солнечных батареях. Изменилась не только сама площадь, но и прилегающая к ней территория. На газонах высадили более 70 саженцев рябины.

- Я живу в этом районе давно. Помню, как здесь было трудно ходить. Водителей жалко было - столько ям и колдобин. Вечная тряска, - вспоминает местная жительница Татьяна Буранова.

Надеюсь, что теперь все сделали качественно, на долгие годы. Я каждый день иду мимо обновленного автовокзала, и мне все очень нравится.

Или пройти по Комсомольскому проспекту к кинотеатру «Молодость». Сегодня этот досуговый центр переживает вторую юность. После ремонта обновилась не только его «начинка». Фасад надежно укрыли от разрушения стильными панелями. В кинотеатре аншлаги - зрители довольны.

О том, зачем это нужно «Полиметаллу», в интервью объяснил генеральный директор компании Виталий Несис.

Для нас не так важно признание нашего вклада, как просто улучшение ощущения жизни в Амурске. Это хорошо, если дети, которые катаются на роллердроме, придя домой, скажут: «Мы классно провели время, у нас такой замечательный город!». И родители подумают: «Нам не надо никуда уезжать, давайте останемся и продолжим здесь работать». Проблемы есть везде, для их решения и есть муниципальные власти, а мы просто им помогаем дать городу вторую жизнь.

УЧУСЬ И РАБОТАЮ В АМУРСКЕ

Для работы на новой автоклавной линии Амурский ГМК со второй половины 2021 года начнет прием новых сотрудников. Приоритет у местных жителей. К запуску второй очереди в третьем квартале 2023-го планируется принять более 400 человек.

Уже этой весной под девизом «Учусь и работаю в Амурске» в местном политехническом техникуме представили новую специальность, программу которой разработали при участии специалистов АГМК. Студенты первого набора в будущем уже видят себя сотрудниками комбината. В их числе и Дана Ушакова.

- Очень хотела стать геологом или лаборантом. Моя сестра прочитала информацию о том, что в Амурском техникуме будет проводиться набор на новую специальность, - говорит девушка. - И это уже не просто лаборант, а технолог химических соединений. Очень хочу работать на АГМК.

Ежегодно проекты с учреждениями образования составляют добрую треть всех реализованных социальных мероприятий «Полиметалла». Конструировать сложные механизмы и даже программировать простейших роботов теперь учатся в детском саду ?17 города Амурска. А в новом классе, открытом по проекту «Мир профессий» в школе ? 4, можно освоить навыки работы продавца или электрика. На создание профориентационных зон потрачено 300 тысяч рублей. Это уже помогло школьникам завоевать призовые места в конкурсе «Амбилимпикс».

В октябре в детском эколого-биологическом центре «Натуралист» открылась учебная лаборатория, которая состоит из двух современных исследовательских комплексов: один для практических работ по химии, другой - для занятий по экологии и биологии. Это база для исследовательских работ, где юные амурчане смогут делать первые шаги в науку.

В этом году компания подготовила совместно с местным управлением образования несколько программ: материальная поддержка будущих и действующих учителей школ Амурска, финансирование курсов ЕГЭ, гранты школам и премии лучшим учителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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