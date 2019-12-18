В ТОГУ открыли «Новые возможности для каждого»

Условия гранта подразумевают обучение граждан по четырем программам дополнительного профессионального образования. Однако работа по реализации программ дополнительного образования в стенах университета велась и ранее. В ходе деятельности Факультета дополнительного профессионального образования и Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ университет реализует широкий перечень программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Грант существенно расширил поле для этой деятельности.

ГРАНТЫ, ПРОГРАММЫ

- В рамках гранта разработаны и успешно реализуются четыре программы дополнительного профессионального образования, - рассказал проректор ТОГУ, кандидат технических наук, доцент Николай Сорокин. - Это «Педагогика и психология высшего образования в условиях введения ФГОС 3++» и три программы инклюзивного образования, реализуемые в рамках программы «Доступная среда»: «Теория и практика высшего инклюзивного образования», «Основы высшего инклюзивного образования» и «Наставник специалиста с инвалидностью».

Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и психология высшего образования в условиях введения ФГОС 3++» рассчитана на профессорско-преподавательский состав. Ее цель - развитие профессионально-педагогической компетентности научно-педагогических работников высшего образования, формирование и развитие компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций и действий преподавателя высшей школы в современных условиях высшего образования в РФ. Программа учитывает современные реалии работы педагога высшей школы: требования профессионального стандарта к компетентности педагога вуза; особенности перехода высшего образования РФ на образовательные стандарты нового поколения. Обучение проходят более 400 преподавателей вузов Хабаровска.

Велика востребованность и программ повышения квалификации по инклюзивному образованию. Как отмечает Татьяна Луковенко, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, только в 2019 году обучение по ним проходят более тысячи человек.

К обучению по программам «Теория и практика высшего инклюзивного образования» и «Основы высшего инклюзивного образования» приглашаются преподаватели, сотрудники и представители администрации образовательных организаций высшего образования. В процессе обучения слушатели знакомятся с нормативно-правовой документацией, регламентирующей получение высшего образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; получают представление о том, как должен быть организован образовательный процесс для этой категории студентов (с учетом их индивидуальных особенностей и с учетом состояния здоровья); разрабатывают адаптированные учебно-методические материалы для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ.

НАСТАВНИК

- Особым спросом пользуется вновь разработанная в 2019 году программа «Наставник специалиста с инвалидностью». Мы плотно сотрудничаем с центрами занятости населения и краевым министерством образования и науки, - отмечает Татьяна Луковенко. - Но тенденция такова, что слушатели все чаще приходят с предприятий и организаций. В обществе формируется понимание того, что интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в городскую среду становится реальностью. Процесс трудоустройства человека с инвалидностью может вызывать ряд проблем как у самого кандидата на рабочее место, так и у работодателя, и у рабочего коллектива. Программа повышения квалификации «Наставник специалиста с инвалидностью» формирует у слушателей компетенции относительно особенностей приема на работу лиц с инвалидностью, организации их рабочего места с учетом особенностей здоровья, подходов к адаптации в рабочем коллективе. Как подчеркнула Татьяна Луковенко, Ресурсный учебно-методический центр ТОГУ готов принять всех желающих, а обучение в рамках гранта бесплатное.

Дополнительное профессиональное образование в ТОГУ – это реальная возможность повысить и качественно изменить свой профессиональный уровень, расширить перечень компетенций и остаться востребованным специалистом на рынке труда.

Информацию о программах дополнительного образования можно получить на Факультете дополнительного профессионального образования (8 (4212) 75-78-48, 75-78-49, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150, кабинеты 202,203); в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (8-800-250-19-52 (звонок бесплатный); 8 (4212) 21-11-79; по электронной почте: rumc@pnu.edu.ru или по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, кабинет 204).