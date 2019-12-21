Куда обращаться в Хабаровске, если в квартире холодно: алгоритм действий

Неприятная ситуация, когда на дворе зима, а батареи еле теплые. Куда обращаться в Хабаровске, если в квартире холодно, как действовать в таких случаях, рассказывает редакция «КП».

Для начала разберемся с нормативами температуры в квартире. Итак, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в помещении должно быть не меньше +18 градусов, а если квартира угловая, то не меньше +20 градусов. В районах с температурой наиболее холодной пятидневки, то есть -31 градус и ниже, в жилом помещении столбик термометра не должен опускаться ниже отметки в +20 градусов, в угловых комнатах – ниже отметки +22 градуса.

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ПОДАЧИ ТЕПЛА В КВАРТИРЫ

Перерывы подачи тепла в квартиры считаются нормой, если в течение одного месяца количество часов не превышает 24. Единовременно отопление могут отключать на срок:

- не более 16 часов при температуре воздуха в помещениях от 12 градусов до нормативной температуры;

- не более восьми часов, если температура от 10 до 12 градусов;

- не более четырех часов, если температура от 8 до 10 градусов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО

Для начала надо зафиксировать факт некачественно поставленной услуги теплоснабжения. Пожалуйста, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя - УК, ТСЖ и РСО. Сделать это можно в любой форме – отправить обращение письменное или позвонить по телефону. Обязательно оставьте свои фамилию имя и отчество, адрес помещения, где обнаружено нарушение качества услуги.

Потребителю либо сразу объяснят, в чем причина отключения, если таковая на момент обращения будет известна, либо назначают дату и время проведения проверки по факту нарушения качества отопления. Когда изучение проблемы по заявлению потребителя закончится, составляют акт, на основании которого устраняют недочет. Сроки при этом зависят от сложности выполнения работ.

Отметим также, что поломки на внутридомовых сетях устраняют сотрудники организации, осуществляющей управление многоквартирным домом - УК, ТСЖ и ЖСК. Если нарушение до границы балансовой принадлежности тепловых сетей, исправлять недочет должно коммунальное предприятие.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТСЖ БЕЗДЕЙСТВУЕТ

В этом случае нужно обратиться в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, адрес: Хабаровск, Амурский бульвар, 43, телефон: 40-25-39.

Также рекомендуется направить обращение в прокуратуру Хабаровского края, адрес: Хабаровск, улица Шевченко, 6, телефон: 32-41-70, и в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, адрес: Хабаровск, улица Карла Маркса, 190б, телефон: 27-47-44.

Если собственник не согласен с показаниями, можно заказать проведение экспертизы качества коммунальной услуги. Расходы на нее понесет исполнитель. Однако если факт некачественной оказанной услуги не подтвердился, то расходы возмещает потребитель. Если экспертизу не проводили, исполнитель назначает повторную проверку с участием представителей государственной жилищной инспекции.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ХОЛОД В КВАРТИРЕ

Перерасчет производят на основании акта. Датой начала и окончания перерасчета считается период с даты и времени обнаружения факта нарушения качества, указанных в журнале учета, до даты и времени возобновления предоставления услуги надлежащего качества.