- Тихоокеанский государственный университет в Хабаровском крае самый крупный, - начинает свой рассказ Игорь Николаевич. - Да и по всему Дальневосточному региону входит в тройку лидеров по многим позициям. Это и количество факультетов, и численность обучающихся, и количество научных лабораторий и групп. Кроме того, наш университет входит в число ста лучших вузов Российской Федерации. Этот рейтинг включает в себя множество критериев. Это прежде всего наука, качество образования, трудоустройство выпускников и международная деятельность.

Знаменательное для вуза событие случилось в 2019 году и наглядно иллюстрирует место, которое ТОГУ занимает в системе высшего образования Дальневосточного региона. Однако университет, это не только место, где за 50 лет обучили более ста тысяч специалистов, но и крупнейший в Хабаровском крае научный центр.

Один из старейших вузов Хабаровска подводит итоги года

- Я руковожу научным блоком вуза с 2017 года, - продолжает Игорь Пугачев. - Сейчас в университете трудится более семисот человек профессорско-преподавательского состава, среди которых 124 доктора наук и 435 кандидатов наук. При этом в вузе сформирован вполне приличный фонд оплаты труда. Наши доценты и профессора получают зарплату в среднем в два раза выше, чем средняя по региону. При этом у нас более серьезные требования к кандидатам. Члены коллектива работают по эффективному контракту, ежегодно отчитываются о проделанной работе. Это положительно сказывается на научной и финансовой составляющей.

Коммерциализация научных исследований - одна из основ востребованности сотрудников ТОГУ. Научные группы работают по контрактам различных организаций и предприятий, проводят исследования и разрабатывают эффективные решения в комплексе совершенно разных задач. Это, в свою очередь, приносит учреждению ощутимый доход.

- В 2017 году доход от такой деятельности вылился в сумму 130 миллионов рублей, - рассказывает Игорь Николаевич. - В 2018 эта сумма составила уже 210 миллионов, а на 2019 мы поставили план в 300, и уже на 1 декабря законтрактовано работ по договорам на сумму 350 миллионов. Ученых групп в вузе много, занимаются они самыми разными проблемами, за исключением медицины в университете представлены практически все специальности, всех готовим. Существенно расширила наши возможности интеграция с педагогическим институтом. Сейчас каждый четвертый студент у нас обучается по педагогическим направлениям. Для повышения качества своей деятельности руководство ТОГУ пошло по пути реформ.

- В первую очередь переформатировали научный блок, - делится Игорь Пугачев. - Раньше у проректора по науке было одно подразделение - управление научно-исследовательской деятельности. Мы преобразовали его в два - департамент управления научными проектами и управление научной деятельности. Департамент управления научными проектами - это наша новация, нигде во всей Российской Федерации такого подразделения в университетах нет. Чем занимается департамент? Он изучает потребности региона в научных исследованиях, проводит мониторинг тендеров и конкурсов, в которых мог бы участвовать ТОГУ, и организует участие. Таким образом, научные группы получают возможность решать интересные прикладные задачи и при этом зарабатывать средства, которые потом идут на развитие вуза, в том числе и на фундаментальную науку.

А фундаментальная наука на Дальнем Востоке переживает упадок. Такая тенденция, по признанию доктора технических наук Пугачева, в целом характерна для России.

- Фундаментальная наука требует больших денег, - отмечает он. - А министерство науки и высшего образования имеет на этот счет свое жесткое мнение. Раз у вас нет известных, значимых в научных кругах имен, то и денег для вас нет. По большей части деньги, выделяемые на фундаментальные исследования, остаются в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых стоящих рядом с центром страны городах. На Дальний Восток они доходят в ДВФУ или в Якутский федеральный вуз, где сосредоточена сильная научная школа.

Соответственно, молодые люди после получения высшего образования в науку не торопятся.

- Менее пяти процентов из наших выпускников изъявляют желание поступить в аспирантуру, - рассказывает Игорь Пугачев. - Из них далеко не все доходят до защиты кандидатской диссертации. Сейчас из чуть более 700 преподающих у нас сотрудников только 90 могут быть отнесены к категории, условно, молодых специалистов. Проблема здесь двоякая. С одной стороны, обучение в аспирантуре - дело финансово-затратное. С другой - престиж деятельности ученого в современном обществе невелик. Считается, и, к сожалению, небезосновательно, что профессия ученого не приносит большого дохода. Как я уже говорил выше, мы работаем над увеличением содержания для нашего профессорско-преподавательского состава и достигли в этом определенных успехов, но лучшее здесь еще впереди.

Впереди у ТОГУ еще многое. В планах формирование двух инжиниринговых центров: экологического проектирования и человеческого капитала, эти направления сейчас наиболее востребованы в регионе, совершенствование уже существующих 97 научных лабораторий и организация, при сотрудничестве с ДВ филиалами Российской Академией наук, еще четырех новых, в рамках национального проекта «Наука». Активно развивается и направление международного сотрудничества.

Один из старейших вузов Хабаровска подводит итоги года

- В текущем году ТОГУ осуществляет сотрудничество более чем со 118 зарубежными университетами и организациями. За 2019 год по разным направлениям подготовки в университете прошли обучение более тысячи иностранных студентов из 28 стран мира, - рассказывает исполняющая обязанности начальника управления международной деятельности Ольга Порва. Большинство иностранных студентов, обучающихся у нас, – это студенты из Китая Японии, Южной Кореи, есть студенты из стран СНГ, Индонезии, Сирии, Сьерра-Леоне, Тайваня др.

Наш университет предлагает студентам широкие возможности для обучения по программам академического обмена, программам двух дипломов, стипендиальным программам, прохождение практики за рубежом. Российские студенты в рамках академического обмена обучаются как в вузах стран АТР, так и в европейских вузах. Программы обмена, как правило, субсидированы. Существует ряд стипендиальных программ, как для российских, так и для зарубежных студентов, они реализуются в рамках конкурсов.

ТОГУ является активным членом международных ассоциаций, одним из организаторов и активным участником проведения ежегодного международного форума ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и Северо-Восточных провинций Китайской Народной Республики. В марте 2011 года ТОГУ стал членом элитной международной организации - Ассоциации технических университетов России и Китая (ASRTU), в которую входят 30 вузов. Участие вуза в деятельности международных ассоциаций позволяет расширить горизонты возможностей для наших студентов.