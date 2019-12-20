Битва аутсайдеров – так еще до начала матча окрестили это событие некоторые болельщики. Неудивительно - «Трактор» стоит на последней строчке турнирной таблицы зоны «Восток», «Амур» на предпоследней. Тем не менее схватка ожидалась жаркой – челябинцы очень неуступчивы на своем льду, и только в этом сезоне впервые за девять лет «тиграм» удалось взять верх над уральской командой в ледовой арене имени Белоусова, хабаровчане надеялись на повторение успеха.

Выиграли и ладно: хабаровский «Амур» по буллитам обошел челябинский «Трактор» со счетом 2:3. Фото ХК «Трактор»

- В последних пяти играх уральцы победили лишь однажды, а на перерыв ушли с последнего места «Востока» с результатом 28 очков. Матч с «тиграм» для челябинцев станет первым после паузы на Евротуре. Передышка могла бы помочь челябинцам разгрузиться после последних неудач, а новичку «Трактора» - голкиперу Станиславу Галимову - почувствовать уверенность на новом месте, - рассказали перед матчем в пресс-службе ХК «Амур».

Победа «Амуру» нужна была еще и потому, что иначе их шансы попасть в плей-офф сводились бы к абсолютному нулю, а серия поражений составила бы целых пять матчей. Боевой дух поднимало и то, что на командирский мостик опять поднялся Александр Гулявцев, недавно перенесший плановую операцию.

Первый период едва не стал для хабаровской команды провальным. На второй минуте за задержку соперника клюшкой лед покидает Никита Камалов, и «Амур» спасла только очень плотная игра в обороне, только-только на лед вышел «штрафник», как опять «тигры» оказываются в меньшинстве. На этот раз на скамейку штрафников за подножку отправился Дмитрий Коробов. Челябинцы, впрочем, свое преимущество опять использовать не смогли. Зато на 16 минуте Вячеслав Ушенин, оказавшись на пятачке, бьет по отскочившей от голкипера шайбе, забрасывая в ворота хозяев первый гол - 0-1. «Амур» выходит вперед.

Выиграли и ладно: хабаровский «Амур» по буллитам обошел челябинский «Трактор» со счетом 2:3. Фото ХК «Трактор»

- Всегда хочется показать максимум, другой момент - получается или нет. Стараюсь помогать команде, чтобы она выиграла. Первый период начали с оглядкой, команда сейчас далеко не на первом месте, немного больше нацелены на оборону, поэтому мало бросков. Почему много удаляемся - не знаю. Может, не вкатились еще в игру, неаккуратно играем - будем исправлять это, - рассказал Антон Лазарев, игрок ХК «Амур».

Вдохновленный полученным преимуществом, второй период «Амур» начал очень активно, однако игру опять портили удаления. На последней минуте игрового отрезка «Трактор» активизируется, организует неплохую атаку, и Ник Бэйлен мощным щелчком сравнивает счет.

- Нам не хватает чуть-чуть удачи, ребята все выкладываются, бьются. В третьем периоде будем больше давить, накатываться на соперника, больше бросать, и будет все хорошо, - делится планами Глеб Зайцев, игрок ХК «Трактор».

Давить «Трактор» начал сразу же, с первых минут. Мощная атака челябинцев завершилась добиванием, и у Евгения Аликина просто не было шансов блокировать шайбу. Впрочем, тренерский штаб «Амура» просит видеоповтор момента, у Александра Гулявцева есть сомнения, что шайба пересекла синюю линию. Однако судьи подтверждают – гол был. Челябинцы выходят вперед – 2:1. «Амур» прикладывает все силы, чтобы отыграться, хабаровчане перехватили инициативу и буквально не вылезают из зоны соперника.

Тем более что уральцы схлопотали крупное удаление: Александр Шаров за толчок на борт соперника сначала зарабатывает 5 минут, а затем за активное препирательство с арбитром команду штрафуют на 20 минут. На 29 минуте «Амур» после точнейшего броска с неудобной руки Михала Йордана сравнивает счет.

Выиграли и ладно: хабаровский «Амур» по буллитам обошел челябинский «Трактор» со счетом 2:3. Фото ХК «Трактор»

Несмотря на все попытки «Трактора» отыграть очко, третий период заканчивается с ничейным счетом, и игра переходит в овертайм. В дополнительное время ни одна из команд не смогла забить, и становится понятно – исход матча решится после серии буллитов.

Первый же бросок Фёдора Малыхина выводит «Трактор» вперед, однако Денис Голубев сравнивает счет. Точку в этом противостоянии ставит Артем Железков. «Амур» побеждает 2:3, зарабатывая два очка.

Выиграли и ладно: хабаровский «Амур» по буллитам обошел челябинский «Трактор» со счетом 2:3. Фото ХК «Трактор»

- Ребята работали до конца. Матч длился шестьдесят минут, и мы доработали эти шестьдесят минут. Игра была обескураживающей – быстрые скорости, «Трактор» давил, мы сдерживали, много удалений у нас было, но мы выстояли. Молодцы, где-то нас подтащил Евгений Аликин. В целом игра выиграна, и я очень доволен двумя очками. У нас есть небольшие проблемы в плане микротравм, но это ничего страшного, подлатаем и опять в бой. Чемпионат продолжается, борьба идет – мы в борьбе, - поделился впечатлениями от матча Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Следующую игру «Амур» проведет уже дома. 23 декабря в Хабаровск приезжает минское «Динамо».