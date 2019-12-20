Хабаровский «СКА-Нефтяник» обзавелся новым бортовым полузащитником

Назвать Дениса Корева новым игроком в составе «армейцев» можно только с большой натяжкой, болельщики «СКА-Нефтяника» со стажем отлично знают этого полузащитника. Денис начал играть в хоккей с мячом именно в Хабаровске, первым тренером хоккеиста был знаменитый Анатолий Гладилин, воспитавший так же брата Дениса – Евгения Корева и нынешнего капитана «красно-черных» Василия Грановского.

Контракт с Денисом подписали практически на грани закрытия трансферного окна, восполнив брешь, которая образовалась после ухода из команды Януса Бефуса. Амплуа 33 летнего хоккеиста - бортовой полузащитник.

- Напомним, что Денис Корев уже имеет опыт выступления за «СКА-нефтяник», в составе которого дебютировал еще 25 декабря 2004 года. Отыграв в Хабаровске шесть сезонов, Корев принял решение продолжить карьеру на стороне. Первое возвращение в родную команду состоялось в преддверие сезона 2016/17 годов, ставшем историческим для хабаровской команды, впервые выигравшей звание чемпиона России. Однако затем игрок был вынужден вновь покинуть команду, отыграв последующие два сезона за «Зоркий» и «Мурман». Новый сезон 2019/20 годов Корев начал в составе арсеньевского «Востока», за который успел провести 8 матчей в первенстве команд высшей лиги, забив 1 мяч, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

В чемпионатах России Денис провел 334 матча, забив 37 мячей и отдав 40 результативных передач. За хабаровский «СКА» он отыграл 154 матча.

- Напомним, что Денис Корев является представителем семейной династии. В разные годы в составе «СКА-Нефтяника» выступали его братья Евгений и Павел Коревы. Первый ныне является игроком казанского «Динамо», второй выступает за арсеньевский «Восток», - подчеркнули в «СКА-Нефтянике».

Как объяснили в клубе, контракт с хоккеистом был заключен до 31 марта 2020 года, увидеть его на льду хабаровские любители хоккея с мячом смогут уже 25 декабря, когда «СКА-Нефтяник» в арене «Ерофей» встретиться с «Мурманом».