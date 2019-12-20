2019-12-20T09:16:06+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обзавелся новым бортовым полузащитником

Денис Корев вошел в команду практически на грани закрытия трансферного окна
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Хабаровский «СКА-Нефтяник» обзавелся новым бортовым полузащитникомХабаровский «СКА-Нефтяник» обзавелся новым бортовым полузащитникомФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
Изменить размер текста:

Назвать Дениса Корева новым игроком в составе «армейцев» можно только с большой натяжкой, болельщики «СКА-Нефтяника» со стажем отлично знают этого полузащитника. Денис начал играть в хоккей с мячом именно в Хабаровске, первым тренером хоккеиста был знаменитый Анатолий Гладилин, воспитавший так же брата Дениса – Евгения Корева и нынешнего капитана «красно-черных» Василия Грановского.

Контракт с Денисом подписали практически на грани закрытия трансферного окна, восполнив брешь, которая образовалась после ухода из команды Януса Бефуса. Амплуа 33 летнего хоккеиста - бортовой полузащитник.

- Напомним, что Денис Корев уже имеет опыт выступления за «СКА-нефтяник», в составе которого дебютировал еще 25 декабря 2004 года. Отыграв в Хабаровске шесть сезонов, Корев принял решение продолжить карьеру на стороне. Первое возвращение в родную команду состоялось в преддверие сезона 2016/17 годов, ставшем историческим для хабаровской команды, впервые выигравшей звание чемпиона России. Однако затем игрок был вынужден вновь покинуть команду, отыграв последующие два сезона за «Зоркий» и «Мурман». Новый сезон 2019/20 годов Корев начал в составе арсеньевского «Востока», за который успел провести 8 матчей в первенстве команд высшей лиги, забив 1 мяч, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

В чемпионатах России Денис провел 334 матча, забив 37 мячей и отдав 40 результативных передач. За хабаровский «СКА» он отыграл 154 матча.

- Напомним, что Денис Корев является представителем семейной династии. В разные годы в составе «СКА-Нефтяника» выступали его братья Евгений и Павел Коревы. Первый ныне является игроком казанского «Динамо», второй выступает за арсеньевский «Восток», - подчеркнули в «СКА-Нефтянике».

Как объяснили в клубе, контракт с хоккеистом был заключен до 31 марта 2020 года, увидеть его на льду хабаровские любители хоккея с мячом смогут уже 25 декабря, когда «СКА-Нефтяник» в арене «Ерофей» встретиться с «Мурманом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Барселона - Реал Мадрид 18 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Барселона - Реал Мадрид 18 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на уровне мировых показателей
Три машины столкнулись на улице Серышева в Хабаровске
В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей
В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан
В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы
В Биробиджане простятся с воспитателем, погибшим при эвакуации детей
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
Бездыханное тело нашли пожарные в сгоревшем доме в Хабаровске
В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днем
Новогодние каникулы за границей для тысяч жителей Хабаровского края под угрозой срыва
В ЕАО привлекут после появления в суде пьяную женщину без документов
Женщина, 22 года прожившая в Германии, перебралась в Хабаровск по программе переселения
В Хабаровске запасли 70 миллионов рублей на ликвидацию возможных ЧС
В Хабаровском крае осудили азартных конспираторов
В Еврейской автономии под снегом нашли свалку
«Такую операцию провели впервые»: врачи московской больницы спасли мальчика из Хабаровска, удалив сложную опухоль
Погода в Хабаровске на 20 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае нашли дикого кабана, зараженного африканской чумой
На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем
Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию
В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть
В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов
Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки