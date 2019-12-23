2019-12-24T06:37:35+03:00
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Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового года

Прямой эфир 24 декабря на частоте 88,3 FM
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Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаХабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаФото: Борис КОКУРИН
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О достижениях хабаровского театра драмы в уходящем году и планах на новый поделился режиссер Сергей Листопадов. В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» говорили не только на перспективу, но и о том, каким должно быть искусство высокого уровня.

Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового года Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаФото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Листопадов 24_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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