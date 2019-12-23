Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового года

О достижениях хабаровского театра драмы в уходящем году и планах на новый поделился режиссер Сергей Листопадов. В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» говорили не только на перспективу, но и о том, каким должно быть искусство высокого уровня.

Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаФото: Сергей ПЯТКОВ