Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового года
Прямой эфир 24 декабря на частоте 88,3 FM
Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаФото: Борис КОКУРИН
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О достижениях хабаровского театра драмы в уходящем году и планах на новый поделился режиссер Сергей Листопадов. В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» говорили не только на перспективу, но и о том, каким должно быть искусство высокого уровня.
Хабаровский театр драмы готовится к встрече Нового годаФото: Сергей ПЯТКОВ
Сергей Листопадов 24_12_19
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ИСТОЧНИК KP.RU