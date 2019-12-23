Удивительная игра: хабаровский Амур на последних минутах матча вырвал победу у минского «Динамо» - 4:3

ГОЛЫ КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ

Минское «Динамо» и хабаровский «Амур» - команды примерно одного уровня, это отлично видно по турнирной таблице обе команды вторые с конца – «Амур» в восточной конференции, «Динамо» в западной, а значит встречи этих команд всегда вызывают интерес у зрителей. До это «тигры» и «бело-голубые» встречались 23 раза, «Амуру» удалось выиграть всего в 10 поединках, последняя встреча завершилась победой минчан. «Динамо» переиграло хабаровчан в овертайме, матч вышел достаточно тяжелым и естественно «тиграм» хочется отыграться.

Первый период показал, что на этот матч настраивались не только хабаровские хоккеисты. Было явно видно, что «бело-голубым» удалось навязать «тиграм» свою игру, у них больше атак, мощнее защита и даже в большинстве «Амуру» не удается ничего сделать в зоне соперника. Все это закономерно завершилось взятием ворот хозяев площадки. На 12 минуте Франсис Паре получает пас из-за ворот и очень аккуратно с пятака отправляет шайбу в ворота «Амура»

- Для нашей команды началось все очень удачно, забили гол, выполняем все что просит тренер, надо добавить побольше концентрации, бывает мы ее теряем си сразу возникает опасный момент у наших ворот. У меня сегодня праздник - день рождения надо выиграть, - Вячеслав Грецкий, нападающий «Динамо – Минск».

МИНУС МОРАЛЬ

Второй период для «Амура» так же начался с огорчения. На 23 минуте Иван Дроздов выходит к воротам хабаровчан и бросает подмышку Лагнхамеру – 0:2. А у хозяев площадки так ничего и не получается сделать с очень плотной защитой гостей.

Три минуты спустя в ворота Лангхамера влетает третья шайба. Забивает Марк-Андре Граньяни. У ворот хабаровчан возникла неразбериха и арбитры берут видеопросмотр гола, есть сомнения что шайбу подправили ногой. Однако, после недолгого совещания гол зачитывают – 0:3.

Видно, что третья шайба в своих воротах немного деморализовала хабаровскую команду. Глулявцев меняет Лангхамера на Аликина. Хоть что-то делать на площадке игроки «Амура» начали только в конце периода, однако забить мешают множество ошибок в передачах. Впрочем, «тигры» надежды переломить ход матча не теряют.

- Немного робко начали, как продолжение первого периода. Пропустили необязательные голы, но в конце начали выполнять тренерскую установку – переломить ход игры и немного стало получаться. Очень много ошибаемся, много проигрываем единоборств. Резервы есть, постараемся переломить игру в третьем периоде, - Глеб Корягин, защитник ХК «Амур».

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

И действительно в третьей двадцатиминутке «Амур» добавил скорости и опасных моментов у ворот «Динамо» стало заметно больше. Идет хороший прессинг на защиту гостей, эта именно та игра, которую должен был показывать «Амур» в предыдущих периодах.

В конце матча «Динамо» начинает ошибаться, зарабатывая удаление за удалением и «Амур» умело пользуется преимуществом. На 48 минуте Гинек Зогорна забрасывает первую шайбу – 1:3, на 57 минуте он же делает дубль, на 56 минуте Максим Игнатович сравнивает счет – 3:3 и «Динамо» «посыпалось». Гостям не помог ни тайм-аут, ни замена вратаря шестым полевым игроком. «Тигры» продолжают давить, играя предельно аккуратно и за минуту десять секунд до конца встречи Владислав Ушенин забрасывает четвертую шайбу. «Тигры» совершают невероятный камбэк выигрывая, казалось бы, совершенно провальный матч.

- Удивительный матч. Два периода нашей команды практически вообще не было – играло только «Динамо». В третьем перерыве с ребятами провели небольшой разговор, ребята прониклись тем, что надо биться до конца – матч идет 60 минут. Что и произошло, мы сыграли до конца и выиграли, - Александр Гулявцев, главный тренер «Амура».

«Амур» зарабатывает, пожалуй, самые боевые два очка в этом сезоне. Следующую игру хабаровские хоккеисты проведут 25 декабря с нижегородским «Торпедо».