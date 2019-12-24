В Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета

Сегодня, 24 декабря, около полудня во время испытательного полета потерпел крушение военный истребитель, подтвердил «КП» - Хабаровск» источник в экстренных службах.

Пилот увел самолет от населенных пунктов: машина рухнула в тайге, примерно в 110-120 километрах от Комсомольска, в районе поселка Солнечный. Летчик успешно катапультировался, сообщается, что он жив.

По предварительной информации, пока официально не подтвержденной, речь идет о многофункциональном малозаметном истребителе Су-57, который собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре. До августа 2017 года эти самолеты проходили под заводским индексом Т-50.

Согласно сведениям из открытых источников, истребители пятого поколения начали проходить испытания в 2010 году, в мае 2019 года было запущено серийное производство. Самолеты Су-57 должны заменить морально и технически устаревшие тяжелые истребители Су-27. В Восточном военном округе на вооружении новинка российской авиации пока не состоит.

Большая часть информации об истребителях пятого поколения является секретной. Известно, что во время тестовых полетов Су-57 зарекомендовал себя хорошо, показав высокую маневренность, скорость, хорошую управляемость.