2019-12-24T07:59:18+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета

Пилот увел машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров, в каком состоянии борт не сообщается
Ксения ТУРТЫГИНА
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Тяжелая машина в полете напоминает сокола: та же хищность, стремительность и точность.Тяжелая машина в полете напоминает сокола: та же хищность, стремительность и точность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 24 декабря, около полудня во время испытательного полета потерпел крушение военный истребитель, подтвердил «КП» - Хабаровск» источник в экстренных службах.

Пилот увел самолет от населенных пунктов: машина рухнула в тайге, примерно в 110-120 километрах от Комсомольска, в районе поселка Солнечный. Летчик успешно катапультировался, сообщается, что он жив.

По предварительной информации, пока официально не подтвержденной, речь идет о многофункциональном малозаметном истребителе Су-57, который собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре. До августа 2017 года эти самолеты проходили под заводским индексом Т-50.

Согласно сведениям из открытых источников, истребители пятого поколения начали проходить испытания в 2010 году, в мае 2019 года было запущено серийное производство. Самолеты Су-57 должны заменить морально и технически устаревшие тяжелые истребители Су-27. В Восточном военном округе на вооружении новинка российской авиации пока не состоит.

Большая часть информации об истребителях пятого поколения является секретной. Известно, что во время тестовых полетов Су-57 зарекомендовал себя хорошо, показав высокую маневренность, скорость, хорошую управляемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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