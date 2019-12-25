Темнота в солнечном колечке: жители Хабаровского края увидят необычное солнечное затмение

Жители Хабаровского края станут свидетелями знаменательного астрономического события - кольцеобразного солнечного затмения. Оно произойдет уже завтра, 26 декабря – начнется на Аравийском полуострове, пройдет по Индийскому и Тихому океану. Лучше всего его рассмотрят жители юга Индии и Шри-Ланки. Для них продолжительность явления составит три минуты 17 секунд. Однако и жители Дальнего Востока смогут хоть и частично, но все же увидеть важное затмение.

- В Хабаровске оно начнется в 15:30 и продлится до 16:52. В Комсомольске-на-Амуре явление даст о себе знать на две минуты позже, чем в краевой столице. Время указано местное, - прокомментировали в клубе астрономов Хабаровска.

Напомним, солнечным называют затмение, когда Луна полностью или частично закрывает Солнечный диск. Кольцеобразное солнечное затмение – это когда Луна полностью находит на Солнце, но остается краешек звезды. Получается темнота в солнечном колечке.

К слову, 26 декабря синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Это значит, что шансы увидеть уникальное астрономическое явление увеличиваются в разы.