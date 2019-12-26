2019-12-26T07:27:10+03:00
Общество

Хабаровские прокуроры объяснили, что делать с шумными соседями

А также как действовать, если полиция не реагирует на вашу жалобу или приезжает слишком поздно
Ксения ТУРТЫГИНА
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Хабаровские прокуроры объяснили, что делать с шумными соседямиХабаровские прокуроры объяснили, что делать с шумными соседямиФото: Евгений КУЦ
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Взрывы петард, грохот фейерверков, громкие тосты в квартире за стенкой уместны в новогоднюю ночь. Но что делать, если соседи ведут себя шумно в другие ночи?

«КП» - Хабаровск» попросила помочь с разъяснениями прокуратуру Центрального района Хабаровска. Итак, в первую очередь определимся с понятием «ночное время»: период с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 до 7 часов в будние дни, а также «сон-час» с 13 до 15 часов в рабочие дни.

- За нарушение тишины и покоя окружающих в эти периоды на граждан налагается административный штраф от двух до четырех тысяч рублей, - объяснил помощник прокурора Центрального района г. Хабаровска В. Яковлев. – На должностных лиц за аналогичное административное правонарушение налагается штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических – от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Все это прописано в статье 34 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях, которую вы можете вежливо напомнить громкому соседу и попросить прекратить шуметь.

Если же человек не реагирует на просьбы, ведет себя не адекватно и вы опасаетесь, что вместо тишины получите кулаком в лицо, вызывайте полицию.

А если полиция вызов приняла, но патруль приехал спустя продолжительное время, к моменту, когда и бузотеры, и вы уже мирно спите?

- Если сотрудники полиции несвоевременно отреагировали на ваше сообщение о шуме и к моменту их приезда противоправные действия были прекращены, то доказательствами, для последующего привлечения шумных соседей к ответственности, могут являться пояснения других жильцов, видео и аудиозаписи, на которых понятно, что нарушаются права граждан и соседи громко шумят, - ответил помощник прокурора. - После чего вы вправе обратиться с жалобой к вышестоящему руководителю органов внутренних дел, либо в прокуратуру. Будет проведена служебная проверка, виновных привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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