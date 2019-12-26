2019-12-27T05:58:07+03:00
Это - Хабаровск!

Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 27 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов. Подвели итоги работы партии за 2019 год, а также обсудили, почему люди выразили недоверие партии во время выборов и как ситуацию будут менять. И, конечно, все о перспективах.

Максим Иванов, руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов 27_12_19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Комсомольске осудили икорного перекупщика
Начальником полиции УМВД России по Хабаровскому краю стал Андрей Вырвич
В Хабаровском крае построят комплекс для перевалки газа из Восточной Сибири в страны Азии
«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет-банке и мобильном банке
В Хабаровском крае помогли 60-ти бездомным восстановить документы
В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматов
Ледяная «Любовь» стала лучшим изваянием на конкурсе «Амурский хрусталь-2019» в Хабаровске
В Хабаровском крае торговцев снюсом привлекут к уголовной ответственности
В «Школе молодой семьи» в Хабаровске проведут новые семинары
Индустриальный район Хабаровска лидирует по количеству новогодних елок во дворах
В Биробиджане 31 декабря на площади имени Ленина пройдет новогоднее представление
Погода в Хабаровске на 27 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков
Мэр Хабаровска ответил отрицательно на просьбу жителей Красной речки об автобусном сообщении
Владимир Путин назначил нового заместителя в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Дед Мороз и Снегурочка из ГИБДД навестили сбитую на «зебре» девочку в Хабаровске
Спецпредставитель правительства КНР осмотрел индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске
В Хабаровской семинарии для мирян организовали спецкурсы
После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное тело
В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник Геннадию Невельскому
«На деньгах порча»: у пенсионерки в Хабаровске выманили сбережения под видом очищения
В Хабаровске два пассажира и две машины пострадали из-за ошибки водителя
В Комсомольске запустят новое высокотехнологичное производство
В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка