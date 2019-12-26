Максим Иванов на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

В 8 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов. Подвели итоги работы партии за 2019 год, а также обсудили, почему люди выразили недоверие партии во время выборов и как ситуацию будут менять. И, конечно, все о перспективах.

Максим Иванов, руководитель хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ