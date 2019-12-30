Главные почтовые сервисы-помощники в период новогодних праздников

Жители дальневосточных регионов ведут активный почтовый обмен, а с приближением праздников объем отправляемой и получаемой почты увеличивается в разы. Чтобы быстро и легко получить или отправить посылки, Почта России предлагает использовать удобные сервисы, такие, как предзаполненная или предоплаченная посылка, простая электронная подпись и курьер-онлайн.

Найти полную информацию о способах доставки и подготовить адресный бланк стало возможным на собственном смартфоне или в домашней обстановке на компьютере. Сразу после внесения адресных данных почтовый калькулятор оценит почтовые расходы и сроки доставки. В этом году сервис «Предоплаченная посылка», доступный на сайте pochta.ru и в мобильном приложении Почты России, набрал большую популярность, а свой отзыв о работе приложения оставили 540 тысяч пользователей GooglePlayМаркет.

Онлайн-оформление посылки происходит за несколько быстрых кликов: необходимо выбрать введенные значения из выпадающего списка в заполняемых полях - адрес отправителя, получателя, а также вес посылки.

- Это важно для проверки корректности введенных адресных данных, поскольку оплаченную посылку примут без очереди в любом почтовом отделении. Достаточно наклеить адресный бланк на почтовое отправление и сказать оператору, что вы отдаете оплаченную на сайте посылку, – отметила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Дальний Восток Почты России Елена Шандова.

Все принимаемые посылки взвешиваются оператором для указания точного веса. Если полученный вес окажется меньше, чем был введен и оплачен на портале, то с банковской карты отправителя будет списана меньшая сумма. В день отправки на электронную почту отправителя поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Поскольку в зимнее время года в городах возрастает спрос на курьерские услуги, вызвать курьера на дом или в офис можно также на сайте и в мобильном приложении. Курьер заберет отправление в удобном для отправителя месте и доставит его адресату прямо в руки.

Занятым людям, которые делают покупки в интернете, пригодится простая электронная подпись, позволяющая забирать оплаченные заказы в почтовом отделении без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений. Уже более 80% регистрируемых почтовых отправлений дальневосточники получают без паспорта – его заменяет проверочный код, который поступает по SMS.

Напомним, Почта России работает во всех населенных пунктах страны. Чтобы помочь доставить подарки к Новому году, в преддверии праздничного сезона почтовый оператор сократил контрольные сроки доставки посылок по 7800 направлениям.