2019-12-30T07:02:53+03:00
Происшествия

По Хабаровскому краю прокатилась очередная волна лжеминирований детских садов

Электронные террористы продолжают кошмарить детские сады
Петр САМСОНОВ
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По Хабаровскому прокатилась волна лжеминирований детских садов Фото: соцсетиПо Хабаровскому прокатилась волна лжеминирований детских садов Фото: соцсети
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В предпраздничном ожидании хабаровчан и комсомольчан, в очередной раз потревожила атака электронных террористов на детские сады. В это утро 30 декабря подтвердилась информации об очередной атаке. Но если в первый раз у многих это событие вызвало целую палитру эмоций, то в этот раз все отнеслись к детсадовским минированиям как к предпраздничной рутине. Конечно, другой настрой у экстренных служб.

Как и ранее в угрозах сообщалось о заложенных в садах взрывных устройствах. Персонал учреждений отправил сигнал тревоги в правоохранительные органы и немедленно приступил к эвакуации детей.

Сейчас в столице Дальнего Востока устанавливается точное количество садов, которые подверглись атаке. Родители массово забирают детей - кто домой, кто вынужден ехать с ребенком на работу.

Всего в краевом центре 85 муниципальных детских дошкольных учреждений, в прошлый раз волна лжеминирования захлестнула почти половину всех садиков. Сообщения приходят на адреса садиков по электронной почте – почерк знакомый, так же недавно «минировали» школы и торговые центры по всему Дальнему Востоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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