По Хабаровскому краю прокатилась очередная волна лжеминирований детских садов

В предпраздничном ожидании хабаровчан и комсомольчан, в очередной раз потревожила атака электронных террористов на детские сады. В это утро 30 декабря подтвердилась информации об очередной атаке. Но если в первый раз у многих это событие вызвало целую палитру эмоций, то в этот раз все отнеслись к детсадовским минированиям как к предпраздничной рутине. Конечно, другой настрой у экстренных служб.

Как и ранее в угрозах сообщалось о заложенных в садах взрывных устройствах. Персонал учреждений отправил сигнал тревоги в правоохранительные органы и немедленно приступил к эвакуации детей.

Сейчас в столице Дальнего Востока устанавливается точное количество садов, которые подверглись атаке. Родители массово забирают детей - кто домой, кто вынужден ехать с ребенком на работу.

Всего в краевом центре 85 муниципальных детских дошкольных учреждений, в прошлый раз волна лжеминирования захлестнула почти половину всех садиков. Сообщения приходят на адреса садиков по электронной почте – почерк знакомый, так же недавно «минировали» школы и торговые центры по всему Дальнему Востоку.