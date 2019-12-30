В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали пособника террористов

Нашли «террориста» в социальных сетях. Мужчина, которому не так давно стукнуло 45 лет, житель Хабаровска, распространял там радикальную религиозную информацию, призывал к сомнительным силовым действиям и вербовал сторонников и призывал финансово поддерживать запрещенные в России террористические организации. Оперативникам федеральной службы безопасности удалось установить, что завербовали его 2019 году.

- В течение 2019 года посредством интернет-мессенджера он общался с одним из членов международной террористической организации, после чего вступил в их ряды. В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка. Для этого, по указанию своих «кураторов», он начал выкладывать в свободном доступе на различных страницах в социальных сетях видеоролики, призывающие оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь незаконным вооружённым формированиям, а также лично участвовать в их деятельности, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Как только следователями ФСБ была собрана необходимая доказательная база, пособника террористов взяли и поместили в СИЗО. Следственным управлением краевого управления были возбуждены два уголовных дела: участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет».

- В настоящее время за участие в деятельности организации, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации террористической, в России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Распространение материалов, направленных на формирование идеологии терроризма и убежденности в ее привлекательности, также является преступлением террористической направленности, которое может повлечь за собой лишение свободы до семи лет, - прокомментировали в ведомстве.

Помимо этого в России предусмотрена ответственность за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и за несообщение о совершаемых преступлениях террористической направленности или подготовке к ним. В 2016 году порог уголовной ответственности за подобные преступления понизился с 16 до 14 лет.