2019-12-31T06:04:26+03:00
Дом. Семья

Спасенная людьми тигрица в ЕАО сделала неожиданный подарок к Новому году

Есть все основания полагать, что хищница впервые стала мамой, в отцовстве подозревают тигра Бориса
Ольга КИВА
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Спасенная людьми тигрица в ЕАО сделала неожиданный подарок к Новому годуСпасенная людьми тигрица в ЕАО сделала неожиданный подарок к Новому годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Специалисты побывали в заказнике «Журавлиный» Еврейской автономии и сделали неожиданное открытие. Похоже, что тигрица из Лазо, которую в прошлом году выпустили в дикую природу, впервые стала мамой. Пока это только предположение, которое можно подтвердить немногочисленными фактами.

Для начала специалисты проанализировали данные, поступающие с ошейника с GPS-модулем. Устройство надели на хищницу перед выпуском в дикую природу. Данные трекинга тигрицы изучили и сделали вывод - на протяжении долгого времени она находится в одном и том же месте, редко отлучается и всегда возвращается. Это могло означать, что у молодой тигрицы появилось потомство, которое она воспитывает в логове.

У молодой тигрицы появилось потомство, которое она воспитывает на логове ФОТО: Виктор Кузьменко

У молодой тигрицы появилось потомство, которое она воспитывает на логове ФОТО: Виктор Кузьменко

- Далее специалисты отправились в заказник, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение. Действовать надо было осторожно, чтобы не спровоцировать тигрицу на нападение и не подвергать опасности тигрят. Поэтому сознательно не посещали «свежие» кластеры хищницы, - прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Зато осмотрели четыре кластера, которые хищница посещала месяц назад. В одном из них вместе со следами самки обнаружили следы как минимум двух тигрят, которым примерно четыре месяца отроду. Следы котят разного размера. Это значит, что в первом выводке тигрицы из Лазо самец и самка, что не может не радовать. В отцовстве подозревают тигра Бориса, с которым у новоиспеченной матери несколько раз были свидания.

У молодой мамы нет проблем с питанием ФОТО: Виктор Кузьменко

У молодой мамы нет проблем с питанием ФОТО: Виктор Кузьменко

Специалисты после осмотра кластеров констатировали, что у молодой мамы нет проблем с питанием. От обедов и ужинов тигриной семьи осталась масса останков добытых хищницей жертв, преимущественно кабанов.

О МОЛОДОЙ МАМЕ

Неожиданный новогодний подарок сделала тигрица, которую когда-то спасли люди. Напомним, хищницу нашли в декабре 2016 года, она тогда осталась без опеки матери и могла погибнуть. Котенка передали в Центр реабилитации тигров и других редких животных. В мае 2018 года ее и еще одного подопечного по имени Сайхан выпустили в дикую природу «мягким способом» в среднем течении реки Биджан. Тогда впервые тигрят отправили на волю не сразу по приезду в район выпуска, а после двухнедельной адаптации в специально возведенном в лесу временном вольере.

Животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться охоте ФОТО: Виктор Кузьменко

Животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться охоте ФОТО: Виктор Кузьменко

Первый приплод тигрицы по праву считают очередным большим успехом программы реинтродукции. Она стала матерью на третьем году жизни, что говорит о раннем созревании тигрицы и еще раз подтверждает тот факт, что животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться не только охотничьим навыкам, но и социальному поведению.

К слову, сегодня группировка тигров в ЕАО насчитывает от 13 до 15 особей. Стабильное увеличение численности тигров в ЕАО стало возможным благодаря периодическим выпускам в области реинтродуцированных особей для создания устойчивой группировки на границе исторического ареала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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