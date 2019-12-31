Куда податься, чем заняться: где в Хабаровске встретить Новый год 2020?

Далеко не всем хочется встречать Новый год, сидя на диване и поедая оливье, примета: «Как встретишь Новый год – так его и проведешь» иногда срабатывает, поэтому лучше надеть свитер потеплее и отправиться на поиски праздника в предновогодний Хабаровск. Благо в краевом центре есть, где достойно встретить праздник.

Городская новогодняя программа будет проходить в городском парке «Динамо», там все будет как обычно – конкурсы, поздравление Сергея Кравчука и праздничный фейерверк. Начало гуляний в 18.30. Через полчаса мэр краевой столицы откроет новогодний городок, а затем поздравит хабаровчан с Новым годом.

Сразу после поздравления мэра всех пришедших ожидает новогодний салют. Огненное шоу из 200 зарядов продлится около 10 минут. Кстати, в этом году фигур Деда Мороза и Снегурочки на входе в парк не будет – от них решено было отказаться, зато старый добрый Гулливер на месте. Ну а пока ждете поздравления и светопреставления, можно будет полюбоваться скульптурами, сделанными специально на конкурс «Амурский хрусталь».

Поздравление мэра Хабаровска Сергея Кравчука с Новым годом.

Самые холодоустойчивые экстремалы могут встретить Новый 2020 год на народном катке, на набережной ветреного и холодного Амура. Там новогодняя программа начнется в 23:30, организаторы обещают, что всех, кто найдет в себе силы прийти, будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и не только.

- В 24:00 на большом интерактивном экране набережной в режиме реального времени будет транслироваться новогоднее обращение президента России Владимира Владимировича Путина. Под бой курантов народный каток Хабаровска ждет в гости губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала, - обещает Юлия Коробчук, начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК.

Веселье с участие песенных и танцевальных коллективов Хабаровска на народном катке будет продолжаться до 4 утра, можно, конечно, и больше, но теплый фудкорт, где можно будет перекусить бутербродами и согреться горячим чаем, будет работать именно до этого времени, как и прокат коньков.

А уже утром 1 января, в полдень, самых отважных спортсменов ждут на «Забег обещаний» - спортивную акцию, которая пройдет на стадионе имени Ленина.

- Это открытый новогодний забег для всех, кто любит спорт и здоровый отдых. Участником символического забега может стать каждый желающий в независимости от возраста. Необходимо дать обещание и пробежать символичные 2020 метров по маршруту зимней набережной, - сообщает Юлия Коробчук.

Регистрация участников начнется с 11 часов утра в холле Универсального краевого спортивного комплекса. Как обещают организаторы - все, кто дойдут до финиша, получат приятные подарки.