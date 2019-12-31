С Новым годом! Сергей Фургал поздравляет жителей Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей региона с наступившим Новым 2020 годом.

- Ежегодно под бой Кремлевских курантов все мы загадываем желания. Для каждого важно, чтобы были счастливы и здоровы дети и близкие, чтобы было любимое дело, стабильность и достаток. Все мы ожидаем от нового года добрых и важных перемен, - обратился Сергей Иванович к землякам. - Сейчас, оглядываясь на 2019 год, отмечу, что для Хабаровского края это было время напряженной работы и значительных событий. За нами наблюдала вся страна, и многие радовались нашим успехам и победам.

Поблагодарив всех, кто хорошо поработал в году уходящем, губернатор напомнил, что впереди много работы. Трудности и ошибки, сделанные в 2019 году, стали проверкой на прочность и подарили всем нам бесценный опыт. Пришло время пользоваться приобретенными навыками и знаниями.

- Уверен, что следующий год откроет новые возможности и даст старт позитивным переменам. В 2020 году мы продолжим реализацию национальных проектов. Наша общая задача – добиваться эффективности всех показателей, заданных президентом страны. Касаются они улучшения всего, что заботит каждого: образования, медицины, дорог, жилья, - перечислил губернатор.

А сейчас есть время отдохнуть. В новогодние каникулы для жителей края организовано множество мероприятий: утренники, концерты, в музеях проходят выставки, работают кинотеатры.

- Новогодние каникулы - отличный повод побыть с самыми дорогими и любимыми, больше внимания посвятить детям, - уверен губернатор. - Проведите это время с пользой! Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы! Сохраните веру в свои силы, оптимизм и желание достичь большего на благо родного края! Поздравляю вас с Новым 2020 годом!