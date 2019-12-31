2019-12-31T05:37:54+03:00
Спорт

Свершилось, хабаровский «СКА-Нефтяник» в Новый Год 2020 вступит с новым президентом клуба

Накануне в правительстве Хабаровского края прошло заседание попечительского совета
Борис КОКУРИН
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Свершилось, хабаровский «СКА-Нефтяник» в Новый Год 2020 вступит с новым президентом клубаСвершилось, хабаровский «СКА-Нефтяник» в Новый Год 2020 вступит с новым президентом клубаФото: Правительство Хабаровского края
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То о чем говорил главный тренер «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после игры с красноярским «Енисеем» наконец-то произошло. Тогда наставник суперклуба сетовал, что у команды до сих пор нет куратора – человека, который может решить различные проблемы «армейцев» на самом высоком уровне. Тогда прошло уже шесть туров чемпионата страны, а решение по кандидатуре еще не было принято.

В новый год надо входить без старых долгов и накануне в правительстве хабаровского края прошло заседание попечительского совета клуба под председательством губернатора региона Сергея Фургала. После не очень долгого совещания президент клуба был выбран. Им стал Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Президентом клуба стал Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Президентом клуба стал Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

- Хабаровская школа хоккея с мячом, как показывает практика, сегодня одна из лучших в России. И нам нельзя это потерять. Можно скупить лучших игроков по всему миру, собрать сильнейшую команду, но если не будет молодежного и детского состава, то через несколько лет от команды-победителя ничего не останется. Должна быть преемственность поколений, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

На попечительском совете подтвердили поставленную задачу на этот сезон – завоевать золотые медали чемпионата России по хоккею с мячом. Впрочем перед новогодним перерывом действующий чемпиона России занимает в турнирной таблице первое место, рядом идет красноярский «Енисей» и на третьем месте московское «Динамо». О том что задача вполне выполнима говорится и в новогоднем поздравлении клуба.

- Наступает Новый 2020-й год, в который наша команда вступает в ранге единоличного лидера регулярного чемпионата страны, и намерена приложить все силы, чтобы вновь подтвердить свой высокий статус. Мы искренне благодарим всех наших друзей, партнеров и болельщиков за ту поддержку, которая оказывалась клубу на протяжении предыдущих 12 месяцев! Надеемся на эту поддержку и впредь. Желаем всем в Новом году простого человеческого счастья и исполнения самых заветных желаний! – пожелали в ХК «СКА-Нефтяник».

Ну а чтобы поздравление не выглядело слишком сухо и официально в клубе записали видеоролик посвященный своим фанатам.

Группа "СКАбанята" - "Новый год".(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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