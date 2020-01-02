2020-01-02T04:05:14+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели власти в Охотском районе

Бушующий в регионе циклон уже затопил более двадцати домов на территории трех населенных пунктов
Евгения МОЛОТОВА
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Влияние циклона на этой территории будет сохраняться еще 2 дня, волна может достичь высоты более двух метров, скорость ветра - 25 м/с. Фото: администрация Охотского районаВлияние циклона на этой территории будет сохраняться еще 2 дня, волна может достичь высоты более двух метров, скорость ветра - 25 м/с. Фото: администрация Охотского района
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Новогоднее веселье оказалось подмочено в нескольких поселениях Охотского района. Причиной стал мощный циклон, сформировавшийся в Охотском море. Вблизи эпицентра оказались поселки Морской и Иня, а также столица района поселок Охотск.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, больше всего от разгула стихии пострадал поселок Морской. Нагонные волны, высотой более полутора метров смыли в поселке 15 дворов, подтопив жилые дома. Без крова осталось 30 из 130 жителей. Жертв среди людей нет. Список пострадавших тоже пуст. В поселке Иня пострадало три дома, в Охотске четыре. Вода зашла на территорию морского порта и пять прибрежных улиц. Также сильно пострадала дорога между Охотском и Морским. Сейчас ведутся работы по ее расчистке. Для размещения людей в Охотске развернут пункт временного размещения, однако он не пригодился. Жители пострадавших домов от отселения отказались, разместились у родственников.

По поручению губернатора края Сергея Фургала все оперативные службы в Охотском районе приведены в повышенную готовность. Глава Охотского района Андрей Федоров ввел на территории режим чрезвычайной ситуации.

- Ряд прибрежных населенных пунктов района оказались вблизи эпицентра мощного циклона, - отметили в пресс-службе краевого правительства. - В море образовалась нагонная волна высотой 1,7 метров, в результате чего вода зашла в 15 дворов в поселке Морской, в 4 двора в Охотске, 3 - в Ине. Одну семью эвакуировали спасатели, несколько человек временно переехали к родственникам.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил оказать району всю необходимую помощь, в том числе начать проработку вопроса по выплате компенсаций за утрату имущества и жилья.

- Сейчас ситуация стабилизировалась, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю. – Вода покидает дома и подворья. Повторных затоплений в ходе ночного прилива не произошло.

Влияние циклона на этой территории будет сохраняться еще 2 дня, волна может достичь высоты более двух метров, скорость ветра - 25 м/с. Сотрудники МЧС проводят обход подворий, проводят оценку ущерба Экстренные службы работают в усиленном режиме. Спасатели готовы в любую минуту оказать населению всю необходимую помощь и приступить к эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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