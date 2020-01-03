Хабаровчанка восстановила родословную до конца 19 века, проведя работу над ошибками советской системы

Жительница Хабаровска составила родословную своей семьи, вытащила на свет божий судьбы своих предков и заодно провела работу над ошибками советской системы. К слову, ее история в преддверии празднования 75-летия Победы будет не только актуальной, но и показательной. После окончания Великой Отечественной войны не прекращаются поиски родных и близких погибших и пропавших солдат. Возможно найти ответы не получается потому же, почему их не могла найти и наша исследовательница.

Искать архивные документы Ольга решила после рождения дочки, очень хотелось, чтобы девочка выросла с пониманием, чей она потомок. Кроме того, искания поменяли в какой-то мере и ее взгляд на некоторые вещи. Горожанка начала собирать данные ближайших родственников – мамы, папы, бабушек и дедушек. Если с родителями проблем не возникло, то с дедушками и бабушками получилась накладка.

- Три года я искала данные деда. Его имя, фамилия и отчество указаны в свидетельстве о рождении мамы, мама носит его фамилию даже после замужества. Однако в какой бы архив я не обращалась – МВД, ФСБ, районный, ответ был один – нет такого человека. Уже закрались мысли, что дед был каким-нибудь секретным агентом, но все оказалось намного проще, - рассказывает Ольга.

«СЕКРЕТНЫЙ» ДЕД И ПРЕДКИ-СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

Составительница родословной решила сделать запрос на Украину и выяснила, что адрес, с которого дед отправлял письма бабушке в Якутию после освобождения, был адресом его прописки - фамилия та же, имя совпадает – Иван, а вот отчество указано Евтихиевич. К слову, в свидетельстве о рождении мамы Ольги был записан Иван Евтухович. По новым данным нашлись и дела на деда, появилась новая информация.

Оказалось, что Иван Евтихиевич во время Великой Отечественной время войны попал в концлагерь, но выжил и вернулся домой. Однако советская система приняла его неприветливо. На деда завели уголовное дело, осудили и отправили на Дальний Восток отбывать наказание. Где-то при оформлении документов и допустили ошибку, - объясняет хабаровчанка. – Потом его реабилитировали и разрешили уехать на Украину, бабушку с собой он взять не смог - она была не выездная. Мама родилась уже после его отъезда.

Осмыслив новые подробности о своей семье, Ольга стала искать дальше. Один запрос, другой, выясняется, что в семье были священнослужители. Их судьба тоже привела на Дальний Восток. Правда, переезд из Красноярского края был не по их доброй воле – это было своего рода наказание за религиозные убеждения. Раньше искательница семьей считала только маму, папу и брата, но глядя на список из девяти рожденных в семье прадеда-церковника детей поняла, сколько родных, но абсолютно незнакомых людей живет в стране, а может и за ее пределами.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ольга глубже уходила с головой в архивную работу, пытаясь найти новые данные. География поисков – Якутия, Красноярский край, Украина. Прадедов и пробабушек искать сложнее. Последний документ, который удалось раздобыть хабаровчанке, датирован 1889 годом. Однако останавливаться на достигнутом она не собирается. К слову, пятилетняя дочка Ольги уже проявляет неподдельный интерес к пухлой папке с документами – цветными бумажками, некоторые из которых от времени пожелтели. В скором времени начнется работа по оформлению генеалогического дерева.

- Надеюсь, это дерево будет своего рода связью между поколениями семьи. После таких изысканий меняется взгляд на некоторые вещи, начинаешь себя чувствовать частью той истории, которая происходила до моего рождения. Людям было тяжело, казалось бы, было не время рожать, но все равно женились, рожали, воспитывали. Хочется, чтобы дочка понимала, что она потомок очень сильных и мужественных людей, - делится своими мыслями Ольга.