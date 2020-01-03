Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-Амуре оказались залиты водой и превратились в каток
ЧП произошло около шести часов вечера по местному времени – из колодца на пересечении улиц Вокзальной и Сидоренко, практически в центре города, вырвался фонтан воды, которая стала заливать сначала проезжую часть, а затем и близлежащие улицы.
Вода текла потоком и даже несмотря на мороз, а в Комсомольске сейчас тридцать градусов ниже нуля, не успевала застывать. Только по прошествии нескольких часов она стала покрываться коркой льда.
Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-амуре оказались залиты водой и превратились в катокФото: Социальные сети
Течь не могли перекрыть почти полтора часа в итоге затопленными оказались проспект Первостроителей - от железнодорожного вокзала до перекрестка с проспектом Ленина, проспект Ленина на участке от улицы Сидоренко до площади Володарского, улица Сидоренко от перекрёстка с проспектом Ленина до перекрёстка с улицей Вокзальной, а также проспект Интернациональный от площади Володарского до улицы Комсомольской – почти весь центр города .
Автолюбители передвигались по улицам превращенным в каток черепашьим шагом, пешеходам пришлось искать обход. Диаметр трубопровода, на котором случилась авария – 400 миллиметров. В домах, расположенных на этих улицах, на время пропала холодная вода.
Комсомольск-на-Амуре затопило водой из-за коммунальной аварии.Видео: Социальные сети
- Авария произошла на магистральном водоводе холодного водоснабжения. Пять центральных улиц города оказались в той или иной степени залиты холодной водой, потому что из колодца вода буквально фонтанировала. Сейчас сотрудники водоканала отключили поврежденный трубопровод и переключились на резервный. Из-за аварии в домах центральной части Комсомольска от получаса до полутора часов не было холодной воды, либо был очень слабый напор. Сейчас ситуация стабилизировалась, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.
Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-амуре оказались залиты водой и превратились в катокФото: Социальные сети
Сейчас на улицах работает около десяти единиц техники: грейдеры и погрузчики, которые убирают с проезжей части подмерзшую шугу. После этого дороги и тротуары будут засыпаны песчано-соляной смесью.
Из колодца, из которого хлестала вода, откачивают жидкость чтобы выяснить причины аварии. Коммунальные службы будут работать всю ночь чтобы привести город в порядок.
Комсомольск-на-Амуре затопило водой из-за коммунальной аварии 2.Видео: Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU