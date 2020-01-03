Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-Амуре оказались залиты водой и превратились в каток

ЧП произошло около шести часов вечера по местному времени – из колодца на пересечении улиц Вокзальной и Сидоренко, практически в центре города, вырвался фонтан воды, которая стала заливать сначала проезжую часть, а затем и близлежащие улицы.

Вода текла потоком и даже несмотря на мороз, а в Комсомольске сейчас тридцать градусов ниже нуля, не успевала застывать. Только по прошествии нескольких часов она стала покрываться коркой льда.

Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-амуре оказались залиты водой и превратились в катокФото: Социальные сети

Течь не могли перекрыть почти полтора часа в итоге затопленными оказались проспект Первостроителей - от железнодорожного вокзала до перекрестка с проспектом Ленина, проспект Ленина на участке от улицы Сидоренко до площади Володарского, улица Сидоренко от перекрёстка с проспектом Ленина до перекрёстка с улицей Вокзальной, а также проспект Интернациональный от площади Володарского до улицы Комсомольской – почти весь центр города .

Автолюбители передвигались по улицам превращенным в каток черепашьим шагом, пешеходам пришлось искать обход. Диаметр трубопровода, на котором случилась авария – 400 миллиметров. В домах, расположенных на этих улицах, на время пропала холодная вода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/753074" frameborder="0"></iframe> Комсомольск-на-Амуре затопило водой из-за коммунальной аварии.Видео: Социальные сети

- Авария произошла на магистральном водоводе холодного водоснабжения. Пять центральных улиц города оказались в той или иной степени залиты холодной водой, потому что из колодца вода буквально фонтанировала. Сейчас сотрудники водоканала отключили поврежденный трубопровод и переключились на резервный. Из-за аварии в домах центральной части Комсомольска от получаса до полутора часов не было холодной воды, либо был очень слабый напор. Сейчас ситуация стабилизировалась, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Из-за коммунальной аварии пять центральных улиц Комсомольска-на-амуре оказались залиты водой и превратились в катокФото: Социальные сети

Сейчас на улицах работает около десяти единиц техники: грейдеры и погрузчики, которые убирают с проезжей части подмерзшую шугу. После этого дороги и тротуары будут засыпаны песчано-соляной смесью.

Из колодца, из которого хлестала вода, откачивают жидкость чтобы выяснить причины аварии. Коммунальные службы будут работать всю ночь чтобы привести город в порядок.