2020-01-05T16:33:43+03:00
Спорт

Суперкубок России по бэнди остался в Хабаровске: «СКА-Нефтяник» переиграл московское «Динамо» со счетом 9:5

В этом матче хабаровчане победили несмотря на очередное обилие удалений и красных карточек
Борис КОКУРИН
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Суперкубок России по бэнди остался в Хабаровске: «СКА-Нефтяник» переиграл московское «Динамо» со счетом 9:5Суперкубок России по бэнди остался в Хабаровске: «СКА-Нефтяник» переиграл московское «Динамо» со счетом 9:5Фото: Василий ЗАДУНАЕВ
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БИТВА ЗА СУПЕРКУБОК

Матч за Суперкубок хабаровского «СКА-Нефтяника» и московского «Динамо» ждали и в столице, и в Хабаровске. Для «армейцев» это была отличная возможность поквитаться с «бело-голубыми» за странный матч на Кубок России, когда «красно-черным» пришлось противостоять не только соперникам, но и судьям. Тогда фортуна благоволила динамовцам.

Год назад эти же команды уже встречались в матче за Суперкубок страны в Хабаровске, тогда «СКА-Нефтяник» вышел победителем из этой дуэли переиграв москвичей со счетом 10:2. Напомним, что по регламенту право владеть Суперкубком оспаривают действующий чемпион России по хоккею с мячом – им является «СКА-Нефтяник» и обладатель Кубка России – московское «Динамо». В этот раз борьба за престижный трофей развернулась на открытом стадионе в Архангельске, во время сильного снегопада.

Первый тайм начался достаточно активно. Первыми на шестой минуте матча счет открыли динамовцы. С углового удара мяч в ворота «СКА-Нефтяника» отправил Валерий Ивкин, еще год назад защищавший цвета хабаровской команды. К слову сказать это был уже третий угловой динамовцев, назначенный с начала встречи. Пять минут спустя Алан Джусоев сравнял счет, на 33 минуте Артем Бондаренко выводит «армейцев» вперед, но минутой спустя уже москвичи сравнивают счет.

Еще минутой спустя Александр Антипов опять выводит хабаровчан вперед. На 36 минуте лед покидает Юрий Викулин. Ему дают красную карточку за оскорбительные выражения и жесты в адрес арбитров. А спустя 40 секунд Юрий Шердаков увеличивает преимущество армейцев – 4:2. На 37 минуте до конца матча удаляют главного тренера «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева. Судьи опять посчитали себя оскорбленными и выдали «красную» уже наставнику. На 39 минуте забивает Максим Ишкельдин, счет становится 5:2. Команды отправляются на перерыв.

ОТДАВАТЬ НЕ ЗАХОТЕЛИ

Второй тайм снова начался быстрым голом москвичей – отличился Никита Иванов с подачи еще одного бывшего «армейца» Яниса Бефуса. Ну а дальше несмотря на обилие удалений у хабаровчан, и огромное желание динамовцев победить опытнейшие игроки «СКА-Нефтяника» не дали бело-голубым отобрать у них Суперкубок.

Забивали: на 53 минуте Василий Грановский – 6:3, на 54 минуте Евгений Филиппов – 6:4, на 61 минуте Эрик Петтерссон – 7:4, на 62 минуте Станислав Турушев – 8:4, на 74 минуте Артем Бутенко – 8:5, и на 89 минуте Алан Джусоев – 9:5.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в четвертый раз становится обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом.

- Примечательно, что Суперкубок выигрывали всего три команды – «СКА-Нефтяник» (теперь уже четырежды), «Динамо» и «Енисей» (по два раза). При этом «СКА-Нефтяник» играл в данных матчах пять раз, «Енисей» и «Динамо» четыре раза, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Следующую игру хабаровские «армейцы» проведут дома с «Мурманом» из одноименного города уже 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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