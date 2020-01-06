2020-01-06T07:00:36+03:00
Общество

Новая угроза здоровью возникла в Китае для туристов из Хабаровского края

На этот раз речь идет о пневмонии неизвестного происхождения
Александр ШТААЛЬ
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Новая угроза здоровью возникла в Китае для туристов из Хабаровского краяНовая угроза здоровью возникла в Китае для туристов из Хабаровского краяФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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В Китайской Народной республике зафиксировали случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По информации, предоставленной администрацией города Ухань, с начала декабря 2019 года это заболевание поразило 27 человек.

- Лабораторные исследования показали, что все случаи вирусной этиологии. В муниципальном департаменте здравоохранения, сообщили, что случаев передачи вируса от человека человеку пока не выявили. Всех заболевших изолировали, в отношении контактных больных организовали медицинское наблюдение, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день в городе Ухань работает группа экспертов из Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Их задача – провести эпидемиологическое расследование и организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Отметим также, что во Всемирной организации здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию. Жителей Хабаровского края убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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