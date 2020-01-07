2020-01-07T05:22:37+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае мать убила собственного ребенка забыв его на балконе

Семимесячный малыш замерз насмерть оставленный родителями «подышать» при 20 градусах мороза
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае мать убила собственного ребенка забыв его на балконеВ Хабаровском крае мать убила собственного ребенка забыв его на балконеФото: Борис КОКУРИН
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ЧП случилось в Николаевске-на-Амуре утром 5 января. Как рассказывают в городе в жилом доме на улице Орлова сорокалетняя мать уложила своего семимесячного ребенка в коляску и выставила ее на балкон для того, чтобы малыш подышал свежим воздухом.

Температура на улице в этих числах в Николаевске достигала минус 20 градусов и надолго оставаться на морозе любому живому существу было смерти подобно. Мать рассчитывала забрать ребенка через несколько мнут, но забыла о нем и вспомнила только спустя пять часов. Впрочем, пока следователи всех подробностей этого происшествия не подтверждают.

Когда младенца занесли в квартиру он уже не подавал признаков жизни – ребенок погиб от переохлаждения. Реанимационные мероприятия успеха не имели.

- Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни оставленный родителями на балконе, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Делом занялись специалисты краевого следственного комитета – как только стало известно о трагедии группа экспертов немедленно выехала на место происшествия.

- 5 января 2020 года на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Следственно-оперативной группой во главе с руководителем Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - прокомментировал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают всех, кто мог иметь отношение к гибели ребенка. Мать, оставившая малыша на балконе задержана.

По данным краевого минздрава именно в новогодние каникулы идет рост бытового травматизма малолетних детей. Чаще всего это ожоги, падения с высоты, травмы в результате неправильного использования фейерверков и многое другое. Медики советуют меньше употреблять спиртных напитков и тщательнее следить за своими подопечными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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