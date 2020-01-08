Фейковый сайт Хабаровского театра драмы продает зрителям поддельные билеты

В интернете появился сайт-клон официального сайта Хабаровского театра драмы. Как сказано в инстаграм-аккаунте учреждения культуры, фейковая страничка имеет доменное расширение com, в то время как официальная – ru.

Под шапкой «Хабаровский театр драмы» почему-то рассказывается о театре имени Маяковского, в афише упомянуты спектакли, не идущие на сцене хабаровского театра. К слову, не совпадает расписание и с афишей театра Маяковского. Неразбериха с датами – стоит только число, но месяц не указан. Отдельно упомянуто, что бронирование билетов по телефону невозможно, хотя настоящие сайты театров всегда указывают номер, по которому можно это сделать. В общем, кавардак. Зато четко и понятно работают кнопки «Купить» и «Перевести деньги».

При покупке через сайт-клон зритель получает на электронную почту бланк билета, который нужно или самостоятельно распечатать, или предъявить картинку контролеру. То есть тратиться на печать билетов в типографии мошенникам нет необходимости.

- Вчера, 7 января, были выявлены два поддельных билета, сегодня – три, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник отдела работы со зрителем Елена Куличкова. – Мы собираемся обращаться в правоохранительные органы как только закончатся праздники.

Зритель, купивший липовый билет, сможет попасть на спектакль, если придет раньше того, кто приобрел билет настоящий. Впрочем, внимательный контролер наверняка заметит расхождения в названии спектаклей и прочие тонкости. Да и тот, у кого на руках легитимный документ, вряд ли спокойно развернется и уйдет, не приобщившись к прекрасному.

Вернуть деньги за подделку теоретически можно, но процесс этот займет много времени и основательно потреплет нервы. Придется обращаться в правоохранительные органы и доказывать, что вас обманули. Если уголовное дело по факту мошенничества и возбудят, то нужно будет дождаться окончания следствия, а затем суда. Лишь после всего этого обманутый зритель получит право подать гражданский иск о возмещении ущерба.

Избежать таких мытарств можно только одним способом: покупать билеты на реальных сайтах театров или у официальных операторов и распространителей. Еще вариант - ножками дойти до кассы театра.