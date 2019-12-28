2019-12-28T05:01:33+03:00
Новый год 2020

Магазины и супермаркеты Хабаровского края переходят на новогодний график

Крупные точки в преддверии праздника будут работать круглосуточно, магазинчики «у дома» сокращают рабочие часы
Ксения ТУРТЫГИНА
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Все торговые точки стараются создать максимально праздничную атмосферу - это и красиво, и покупатели легче расстаются с деньгами.Все торговые точки стараются создать максимально праздничную атмосферу - это и красиво, и покупатели легче расстаются с деньгами.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
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До Нового года осталось четыре дня, причем два из них – рабочие. В Хабаровском крае 31 декабря не сделали выходным днем. Поэтому у нас есть фактически только суббота и воскресенье, чтобы успеть накупить вкусностей для праздника. Как обычно, новогодняя лихорадка сопровождается пробками и очередями в магазинах.

Чтобы несколько сгладить остроту проблемы (и не упустить прибыль), некоторые крупные торговые сети меняют привычное расписание работы. Так, с 27 по 30 декабря несколько гипермаркетов сети «Самбери» работают круглосуточно. В Хабаровске это точки в ТЦ «Атриум», «Южный парк», «Стрелка», Батуевская ветка, 20, Шкотова, 15А. В Комсомольске-на-Амуре с 28 декабря на 24-часовой режим перешел гипермаркет на ул. Кирова, 56 (Выбор). Магазин в ТЦ «БУМ» 27 – 30 декабря работает с 8 утра до двух ночи. В Биробиджане с 27 по 30 декабря магазины этой сети работают с 7 утра до двух часов ночи.

31 декабря все хабаровские «Самбери» работают до 19 часов, биробиджанский закроется в 20 часов. В Комсомольске до 20 часов работает магазин на Выборе.

Праздники придется переживать без свежего хлеба Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Праздники придется переживать без свежего хлебаФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Точки сети «Раз-два» график не изменили, среди них и так есть работающие круглосуточно. Например, на Шелеста, 116А, Лермонтова, 5 или Серышева, 3 – в общей сложности девятнадцать магазинов (по информации на официальном сайте) в Хабаровске работают в режиме 24/7.

Небольшие магазины, в формате «у дома», 31 декабря также сокращают рабочий день. Большинство закрывается в 19 или в 20 часов.

Не забудьте про зеленый горошек! Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Не забудьте про зеленый горошек!Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

1 января мелкие торговые точки, многие хлебные ларьки работать не будут – продавцы тоже люди! Закроются на лопату и крупные магазины: «Самбери» в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске в первый день нового года будут работать гипермаркеты на Батуевке, Мелькомбинате, в ТЦ «Южный парк», «Стрелка» и «Горизонт» (с 11:00 до 19:00). 2 января график восстанавливается, большинство магазинов откроются в 11 утра, кроме биробиджанского и комсомольского в ТЦ «БУМ».

Как показывает многолетний опыт, 1, 2, а то и 3 января хлеб и хлебобулочные изделия в остром дефиците. Можно, конечно, сделать запас, заморозить пару буханок, а можно съесть оливье и пельмени без хлеба. В любом случае – хорошего вам Нового года!

ИСТОЧНИК KP.RU

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