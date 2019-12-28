Крупнейшего хабаровского перевозчика Юрия Васильева подозревают во взяточничестве

В пятницу, 27 декабря, в восьмом часу вечера был задержан Юрий Васильев – основатель и руководитель известной хабаровской компании-перевозчика «Пять звезд». Как подтвердил «КП» - Хабаровск» его адвокат Михаил Слепцов, Юрия Петровича подозревают в даче взятки и не абы кому, а не менее известному Сергею Суковатому – бывшему начальнику управления транспорта администрации Хабаровска.

Подозрительная сделка

- Следствие считает, что взятка была через покупку автомобиля. В 2017 году супруга Юрия Петровича купила у Сергея Суковатого автомобиль «Ленд Крузер-200» 2008 года выпуска, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» адвокат Михаил Слепцов (адвокатское бюро «Слепцов и партнеры»). – Говорят, что цена сделки была завышена более чем на два миллиона рублей. Мой клиент категорически не согласен с выдвинутыми обвинениями.

Как объяснил адвокат, Юрий Петрович в процессе покупки никак не участвовал. Супруга его очень хотела автомобиль, бизнесмен сначала отказывал, потом, под напором любимой женщины сдался и дал денег. И только потом совершенно случайно узнал, кто продавец, но значения этому факту не принял. Сейчас Васильев в изоляторе временного содержания, завтра, в воскресенье суд изберет ему меру пресечения. Михаил Слепцов считает, что следствие будет настаивать на содержании под стражей.

- Мое мнение как адвоката - все обвинения абсурдны. Посудите сами: если был факт дачи взятки, то есть и вторая сторона, которая взяла деньги. А значит, Сергея Суковатого должны искать, заочно вынести решение о мере пресечения, предъявить обвинение. Но никаких решений по нему не вынесено, обвинений не выдвинуто, - продолжил Михаил Слепцов. – Говорят, что ищут, но пока никто не знает, где он – в России или вообще за пределами страны. При этом мой клиент уже задержан и может оказаться в СИЗО.

Адвокат особо отметил то, что следствие рассматривает только одну версию - о даче взятки. И не при этом не уделяет внимания другим: например, что продавец повел себя недобросовестно - увидев обеспеченную покупательницу, умышленно завысил цену автомобиля. Возможно другие, совершенно некриминальные варианты.

Директор сидит - автобусы стоят

Юрий Васильев – учредитель восьми компаний различной направленности, в двух он занимает должность генерального директора. Михаил Леонидович считает, что задержание бизнесмена крайне негативно скажется на работе предприятий. Несомненно начнутся проблемы с проведением финансовых операций как внутри предприятий, так и внешних – выплата зарплат, расчеты с партнерами, покупка расходных материалов, ГСМ и так далее. Без подписи генерального директора, опасается адвокат, работа компаний может остановиться.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий, следующие подробности будут опубликованы завтра, после избрания судом меры пресечения Юрию Васильеву.