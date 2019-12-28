Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл казанское «Динамо» в последнем матче этого года со счетом 7:3

«Динамо-Казань» одна из старейших команд России, и несмотря на серьезный спад, который произошел пять лет назад, пытается снова занять место на пьедестале топ команд суперлиги. Руководство клуба сменило тренера – теперь на мостике молодой Ильяс Хандаев, обновило и омолодило состав игроков, что сказалось на результатах. «Динамо» из Казани уверенно переигрывать команды из нижней части таблицы и оказывает ожесточенное сопротивление фаворитам чемпионата.

Тем не менее первыми в этом матче забили «армейцы». На восьмой минуте встречи Артем Бондаренко открыл счет. Однако уже минутой спустя «бело-голубые» сравняли счет. Последовала чреда опасных моментов и только на 17 минуте Эрик Петтерссон снова вывел «СКА» вперед – 2:1, а затем Юрий Шардаков увеличил преимущество хабаровчан – 3:1.

Впрочем, динамовцы не сдались на 40 минуте Евгений Корев исполнил штрафной удар и счет становиться 3:2. А спустя две минуты и вовсе ничейным, на этот раз отличился Олег Рязанов.

Второй тайм начался очень активно соперники атакуют в надежде переломить ситуацию и на 55 минуте Юрий Шардаков делает дубль – 4:3. Затем наставник «красно-черных» берет тайм-аут и хабаровская команда уже не дает казанцам выйти вперед.

СКА-Нефтяник - Динамо Казань. Чемпионат России по хоккею с мячом 2019/20.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

На 78 минуте забивает Юрий Викулин, на 83 минуте Юрий Шардаков оформляет хет-трик, а на 87 минуте мяч в ворота «бело-голубых» заносит Алан Джусоев. Несмотря на сопротивление «Динамо» «СКА-Нефтяник» завершает встречу со счетом 7:3.

- Матч получился боевой, я думаю, что такие матчи нравятся болельщикам, рад этого они и приходят на стадион чтобы увидеть зрелище. Сегодня оно было, - так оценил игру Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Сыграли достойно – так оценил игру своей команды Ильяс Хандаев. Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет уже в следующем году 5 января в Мурманске состоится матч за Суперкубок страны с московским «Динамо», а 8 января там же с местной командой.