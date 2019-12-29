«Убивал котят, травил кошек газом, заливал уксусом подвал»: в Хабаровске спасли кота, кастрированного живодером

Две недели назад в одной из социальных сетей появился пост о жертве живодера – дворовом коте Филе. Историю в аккаунте приюта рассказали сотрудники приюта «Милосердие». Согласно предоставленной информации, живет изверг в доме на улице Постышева. Со слов очевидца, одного из жителей дома, Филю нашли, когда спустились в подвал покормить животных. Несмотря на порезы, испуганный кот пытался спастись бегством. Надо было постараться, чтобы поймать его.

- До Фили он убивал котят, травил кошек в подвале газом, заливал уксусом весь подвал, чтобы кошки не могли там жить. Филечке он разрезал живот, сделал разрез вокруг мошонки и пытался вырвать яички, - рассказывают сотрудники приюта ужасающие подробности произошедшего.

Кот из последних сил бился за свою жизнь. Он успел расцарапать лицо вредителю, но на этом история не закончилась. Время спустя подвал все тот же злоумышленник залил хлоркой. Надо полагать, что до этой «процедуры» он мог там истязать очередное животное. Очевидцы видели, как кошка убегала нараскоряку, но не смогли ее поймать.

После случившегося обратились в полицию, правоохранители выехали на место. Однако в приюте посетовали: «Снова скажут, что он не пойман с поличным».

ЗЛОУМЫШЛЕННИК ТРЕТИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО КОШЕК

Отметим, что кошки в тех домах живут лет 30. Их специально заселили туда, чтобы избавиться от крыс. Животные справлялись со своей работой, за которую исправно получали от людей пищу в качестве благодарности. В подвалах родилось много поколений кошек, и они совершенно дикие, правда, подходят к людям только на еду, потрутся об ноги и уходят.

Пока сообщается, что человек, который учинил все эти безобразия, третирует не только животных, но и местных жителей. Он запугивает бабушек, опекающих кошек, не раз заявлял, что перебьет всех животных. Обращений в полицию по его персоне очень много. Такое событие не осталось без внимания прокуратуры. Правоохранители уже начали разбирательства по данному инциденту.

Сам Филя, к счастью, выжил и даже благополучно пережил операцию. На днях сотрудники приюта сообщили, что кот постепенно приходит в себя, раны заживают, он начал хорошо кушать. Через неделю после пережитого ужаса, он все-таки доверился человеку и сам подошел за порцией тепла и ласки.