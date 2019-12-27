2019-12-27T04:37:58+03:00
Происшествия

Новую партию нелегальных коров и овец обнаружили в Еврейской автономной области

Поймали нелегалов случайно, скот вели из Забайкалья в Хабаровский край
Василий ЗАДУНАЕВ
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Новую партию нелегальных коров и овец обнаружили в Еврейской автономной областиНовую партию нелегальных коров и овец обнаружили в Еврейской автономной областиФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Началось все с того, что экипаж ГИБДД Еврейской автономной области вызвали к месту происшествия – на участке федеральной трассы Чита-Хабаровск, возле станции Ольгохта, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Крытый грузовик попал в аварию, столкнулся с другим автомобилем. Когда инспекторы прибыли к месту ДТП, то обнаружили, что грузовик вез живой груз – 17 голов крупного и 30 голов мелкого рогатого скота, проще говоря, коров и овец. Когда же водителя попросили предъявить документы на животных, выяснилось, что их у перевозчика нет. Полицейские обратились в ветеринарную инспекцию.

- Автомобиль направлялся в Хабаровский край из Забайкалья. На партию коров и овец отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие местности, - рассказала Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как сообщают в ведомстве, нелегальный груз был задержан и в сопровождении экипажа ДПС доставлен на круглосуточный ветеринарно-полицейский пост «Амур».

- В соответствии с установленными требованиями сотрудники Россельхознадзора передали партию крупного и мелкого рогатого скота под контроль управления ветеринарии правительства Хабаровского края для проведения карантинирования животных и иных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, - отметили в Россельхознадзоре.

По факту незаконной перевозки 47 животных возбуждено дело об административном нарушении. Отметим, что это не первое такое нарушение, выявленное на дороге из Забайкальского края в Хабаровский.

20 декабря на этой же трассе задержали автомобиль Hino с 20 коровами в кузове, животные также оказались без ветеринарных сопроводительных документов и сейчас находятся в карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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