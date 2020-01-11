2020-01-11T16:44:57+03:00
Общество

Запись детей в первый класс в Хабаровске 2020: где, когда и куда подавать документы

Запись в первый класс в Хабаровске начнется 26 января 2020 года
Ольга КИВА
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Запись детей в первый класс в Хабаровске 2020: где, когда и куда подавать документыЗапись детей в первый класс в Хабаровске 2020: где, когда и куда подавать документыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Запись детей в первый класс в Хабаровске 2020 стартует с 26 января. Документы родители смогут подать в учебные заведения по месту жительства. Отметим, что в этом году 67 учреждений из 71 набирают первые классы - 52 школы, семь гимназий и восемь лицеев.

- Заявления от родителей 26 января будут принимать во всех школах - с 10:00 до 15:00 и с 00.00 часов - через региональный портал государственных услуг uslugi27.ru. Потом записывать будут при личном приеме родителей по субботам с 12:00 до 15:00 часов, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Родители, чьи дети будут поступать в школы не по месту регистрации, смогут подать документы после 1 июля 2020 года, зачисление будет при наличии свободных мест.

ПОРЯДОК ЗАПИСИ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ХАБАРОВСКЕ

По предварительным оценкам в 2020-2021 учебном году за парты сядут около восьми тысяч первоклашек. Это немного больше, чем в прошлом году. Правила записи детей в первый класс в Хабаровске в 2020 году остаются прежними – в учебных заведениях сначала примут заявления от родителей, чьи дети прописаны в районе, к которому относится учреждение. Записать детей в первые классы можно будет до конца июня.

Родителям нужно написать заявление и предоставить паспорт родителя или опекуна, свидетельство о рождении ребенка и о его регистрации по месту жительства (или по месту пребывания на закреплённой территории). Опекуны и приемные родители также должны представить документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка.

КОНСУЛЬТАЦИИ

С 26 января в управлении образования будет работать «горячая линия». Консультации для родителей первоклашек проведут по телефону 55-68-03. Далее задать вопросы можно будет по средам с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Специалисты городского управления образования также ответят на вопросы во время личного приема в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, адрес: улица Владивостокская, 57, кабинеты №№ 24 и 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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