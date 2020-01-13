В Хабаровском крае в интернате для престарелых и инвалидов случилась вспышка острого гастроэнтерита

В Хабаровском крае в госучреждении зафиксировали вспышку заболевания. На этот раз с острым гастроэнтеритом слегли подопечные дома-интерната для пожилых и инвалидов, подведомственного минсоцзащиты края. Организация находится в Солнечном районе.

- В инфекционное отделение Солнечной центральной районной больницы госпитализировали 10 обитателей интерната. Их состояние, по данным на 12 января 2020 года, удовлетворительное. Также 60 человек из числа контактных подопечных находятся в самом учреждении под круглосуточным наблюдением медиков. Под наблюдением находятся 59 сотрудников дома-интерната, - прокомментировали в краевом министерстве здравоохранения.

Все контактные лица проходят контрольные осмотры, им измеряют температуру каждые два часа. Силами Солнечной ЦРБ организовали ежедневное наблюдение за контактными лицами врача инфекциониста. На сегодняшний день сотрудники Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводят эпидемическое расследование, чтобы установить причины, способствовавшие распространению заболевания, и устранить их. Эксперты проводят бактериологические и вирусологические исследования для уточнения возбудителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Закон парных случаев: факты массового отравления детей зафиксированы в лицее №23 Биробиджана и в психоневрологическом интернате в Березовке»

На занятия не пришли три десятка учеников, в основном учащиеся начальных классов. Все пострадавшие жаловались на тошноту, головную боль и повышенную температуру. (подробности)

«Больше 20 детей-инвалидов из хабаровского интерната заболели из-за ошибок взрослых»

В ноябре стало известно о вспышке острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних пациентов КГКУ «Хабаровский детский психоневрологический интернат» (подробности)

«Больше 200 пациентов психоневрологического интерната в Хабаровском крае подхватили сальмонеллу»

Происшествие случилось в июле 2019 года, причиной стали все те же нарушения требований санитарного законодательства (подробности)