2020-01-13T07:39:34+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае в интернате для престарелых и инвалидов случилась вспышка острого гастроэнтерита

В центральную больницу Солнечного района госпитализировали 10 человек, еще 60 находятся под наблюдением
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае в интернате для престарелых и инвалидов случилась вспышка острого гастроэнтерита ФОТО: Минздрав Хабаровского краяВ Хабаровском крае в интернате для престарелых и инвалидов случилась вспышка острого гастроэнтерита ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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В Хабаровском крае в госучреждении зафиксировали вспышку заболевания. На этот раз с острым гастроэнтеритом слегли подопечные дома-интерната для пожилых и инвалидов, подведомственного минсоцзащиты края. Организация находится в Солнечном районе.

- В инфекционное отделение Солнечной центральной районной больницы госпитализировали 10 обитателей интерната. Их состояние, по данным на 12 января 2020 года, удовлетворительное. Также 60 человек из числа контактных подопечных находятся в самом учреждении под круглосуточным наблюдением медиков. Под наблюдением находятся 59 сотрудников дома-интерната, - прокомментировали в краевом министерстве здравоохранения.

Все контактные лица проходят контрольные осмотры, им измеряют температуру каждые два часа. Силами Солнечной ЦРБ организовали ежедневное наблюдение за контактными лицами врача инфекциониста. На сегодняшний день сотрудники Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводят эпидемическое расследование, чтобы установить причины, способствовавшие распространению заболевания, и устранить их. Эксперты проводят бактериологические и вирусологические исследования для уточнения возбудителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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