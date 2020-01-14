Качество жизни не на высоте: Комсомольск-на-Амуре стал одним из худших по качеству жизни в прошлом году

Более девяноста тысяч респондентов приняли участие в опросе, который проводил портал «Домофонд». Все желающие могли оценить качество жизни в своих городах, исходя из 11 различных параметров. Оценка проводилась по десятибалльной шкале от одного до десяти.

Среди критериев оценки безопасность жизни, чистота, уровень загрязнения окружающей среды, транспортная доступность, качество дорог и наличие парковок, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости потребительской корзины. По результатам опроса был составлен рейтинг, где рассчитаны средние по стране баллы по всем приведенным критериям, а также общей уровень качества жизни в каждом конкретном городе.

- По сравнению с предыдущим годом список финалистов претерпел существенные изменения, - отмечают инициаторы опроса. - Так, первое место по среднему баллу заняла Тюмень, ее оценили в семь с половиной баллов. Победитель рейтинга прошлого года — Геленджик, спустился на второе место, уступив две десятых балла. На третью строчку вышел Ейск. Столица родины, Москва, также вошла в ТОП-10 с семью баллами.

Но это если говорить о хорошем. Список аутсайдеров остается прежнем. Последние места по безопасности и работе общественного транспорта, а также стоимости потребительской корзины по-прежнему удерживает город Шахты. С ним соседствует Каменск-Шахтинский из Ростовской области и Киселевск. Дальний Восток в этом, отнюдь не почетном, списке тоже представлен - 191 строчку рейтинга занял Комсомольск-на-Амуре. По мнению опрошенных, дороги и жилищно-коммунальное хозяйство в городе Юности оставляют желать лучшего.