Куда пойти купаться на Крещение в Хабаровске 2020, расположение прорубей, расписание богослужений

Уже 19 января в Хабаровске будут отмечать один из главных православных праздников - Крещение Господне. Так уж повелось, что одной из традиций в этот день является омовение в иордани – специальной проруби вода, в которой освящена. Хотя, справедливости ради стоит отметить, далеко не все священнослужители считают это обязательным. А медики так и вовсе запрещают лезть в ледяную воду людям не подготовленным.

Главное, утверждают специалисты, быть подготовленным к экстремальному воздействию холодной температуры на организм. Стоит загодя начать обливаться сначала холодной, а потом и ледяной водой, и только привыкнув к холоду лезть в прорубь. Так же лучше заранее обследоваться у врачей и выяснить, нет ли противопоказаний к экстремальному купанию. Так же медики крайне не рекомендуют употреблять на морозе до, вовремя и после купания спиртные напитки, это пагубно может сказаться на сердце и состоянии сосудов.

Кстати, у всех купелей, прорезанных в Хабаровске и Хабаровском крае будут дежурить бригады скорой помощи и опытные спасатели которые смогут оказать помощь тем, кому станет плохо. И помните, что праздник это религиозный, во время купания стоит соблюдать пристойный вид, чтобы ненароком не оскорбить чувства верующих. Не разбрасывайте у купелей мусор, не ругайтесь и не кричите.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ИСКУПАТЬСЯ В ХАБАРОВСКЕ НА КРЕЩЕНИЕ 2020

Центральный район Хабаровска. Купель в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Работать она будет в нижнем храме с 10:00 до 20:00.

18 января в 08:00 начнется Божественная литургия. В 10:00 - Чин Великого освящения воды. 17:00 — Великое повечерие.

19 января 07:00 — Божественная литургия. 09:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

В Краснофлотском районе будет отрыто сразу несколько купелей: возле храма святого преподобного Серафима Саровского на территории пруда в парке «Северный». В 10:00 от храма до иордани начнется Крестный ход. Открыта купель будет с 10:15 до 20:00.

18 января в 09:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 17:00 — Всенощное бдение.

19 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 10:00 — крестный ход на иордань.

Вторая купель будет оборудована в районе затона на острове Заячий. Открыта купель будет с 09:30 до 18:00. Осветят Иордань священники храма святого благоверного князя Александра Невского.

18 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 17:00 — Всенощное бдение.

19 января 00:00 — Божественная литургия. 03:00 - Освящение воды в купели затона остров Заячий.

09:00 - Божественная литургия с чином Великого освящения воды.

Крестный ход в 10:00 (освящение воды в затоне имени Кирова).

Поселок имени Горького. Купель расположится у строящиеся храма Введения во храм Пресвятой Богородицы по адресу улица Гагарина, 1ж. Купель будет открыта с 09:00 до 21:00.

18 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 16:00 — Всенощное бдение.

19 января 07:40 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

Хабаровский район.

Село Сосновка. Купель устроят на берегу реки Уссури в районе улицы Минусинской (магазин «Раймаг») с 10:00 до 18:00. Храм великомученика Георгия Победоносца.

18 января 08:30 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 17:00 — Всенощное бдение.

19 января 07:00 — Божественная литургия. По окончании (ориентировочно в 09:30) — Крестный ход от храма до реки Уссури, освящение иордани.

Село Краснореченское. Архиерейское подворье преподобных отцов Киево-Печерских. Купель на реке Левая будет открыта 18 января с 00:00 до 19 января 23:00.

18 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 17:00 — Всенощное бдение.

19 января 08:00 — Божественная литургия. Крестный ход и чин Великого освящения воды.

Село Петропавловка. Женский монастырь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Купель на Петропавловском озере будет открыта с 10:00 до 17:00.

18 января 08:30 — Божественная литургия. 11:00 — Чин Великого освящение воды. 17:00 — Всенощное бдение. 00:00 — Божественная литургия.

19 января 10:00 — Крестный ход от храма на протоку Малышева, освящение иордани. С 11:00 до 18:00 — купание на иордани.

Село Некрасовка. Приход святой блаженной Ксении Петербургской. Купель на местном водоеме будет открыта с 14:00 до 17:00.

18 января 08:30 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды. 22:00 – Всенощное бдение.

В ночь с 18 на 19 января 00:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

09:00 — Божественная литургия.

Село Князе-Волконское. Территория военной части 51460, купель работает с 11:00-20:30. Воинский храм в честь великомученика Димитрия Солунского.

19 января 09:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

Вторая купель будет оборудована на озере на территории стрелкового комплекса «Волконский». С 11:00-20:30.

Амурский район.

Город Амурск. Приход преподобного Серафима Саровского. Купель открыта на реке Амур в районе ГИМС с 14:00 до 18:00.

19 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

Поселок Эльбан. Приход великомученика Георгия Победоносца. Купель на реке Ульбинка открыта с 22:00 18 января до 03:00 19 января.

19 января 08:00 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

Поселок Литовко. Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы». Купель на реке Дирга будет открыта с 14:00 до 16:00.

18 января 16:00 - Всенощное бдение.

19 января 08:30 — Божественная литургия. Чин Великого освящения воды.

ПОГОДА НА КРЕЩЕНИЕ 2020

В этом году, обещают синоптики крещение обойдется без серьезных морозов, ожидается что в Хабаровске будет днем до -17, ночью -24 градусов, облачно. Тем не менее рекомендуется всем желающим окунуться в иордань взять с собой термос с горячим чаем – пригодится после купания.