В лесах Хабаровского края нашли и сразу потеряли «экземпляр» редкой хитрости

В Хабаровском крае госинспекторам довелось наблюдать редкий «экземпляр». Его выследили по следам, которые шли в аккурат за следами изюбря. Случилась такая неожиданная «встреча» в лесу в заповеднике «Большехехцирский».

«Экземпляром» был человек, который сумел сильно удивить блюстителей порядка. После короткого тропления стало ясно, что он намеревался добыть зверя. Возможно, он надеялся, что в предпраздничной суматохе нарушение останется безнаказанным, но не тут-то было.

- Этот человек случайно попался на глаза инспекторам. Он заметил, что его пытаются догнать и быстро сориентировался - бросил рюкзак с самодельным ружьем и пустился наутек. По словам инспекторов, нечасто можно увидеть, чтобы человек бегал так быстро, да еще и по тайге, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ПЕТЛЯЛ, ЗАПУТЫВАЛ СЛЕДЫ И ИСЧЕЗ В ДЕРЕВНЕ

Позже выяснилось, что у браконьера при себе было ружье - самодельное устройство с нарезным стволом от крупнокалиберного армейского пулемета, предположительно ДШК. В рюкзаке были запрещенные ногозахватывающие капканы и два колонка. Если бы злоумышленника задержали с такими уликами, ему пришлось бы отвечать минимум по двум уголовным статьям. Видимо, нарушитель оказался тертым калачом, он решил все бросить и таким образом избежать наказания. Неизвестный петлял, запутывал следы и ушел в ближайшую деревню, где, собственно, и «растворился».

Перед Новым годом в заповеднике обнаружили «схрон» боеприпасовФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На погоне история не закончилась. Место, где браконьер сбросил оружие, обследовали работники Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Сейчас выясняют, на кого зарегистрировано оружие. К слову, перед Новым годом на территории особо охраняемой территории правоохранители обнаружили «схрон» боеприпасов. Среди припрятанного имущества были автоматные и пистолетные патроны. Видимо, браконьеры серьезно подошли к подготовке к предстоящей охоте. К счастью обитателей заповедника, их планам не суждено сбыться.