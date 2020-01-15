В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров, уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3

НА МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ

Вчера «Авангард», сегодня «Ак Барс». Первый на втором месте в конференции «Восток», второй на первом. Времени на отдых минимум. В таких матчах проверяются не столько даже физические кондиции игроков, сколько их морально-волевые качества. Надо отдать должное «тиграм», они хоть и стоят сейчас на последнем месте в турнирной таблице «Востока», но каждый матч старается буквально «выцарапать» очки у соперников. С «ястребами» сыграли нервно, матч с «барсами» из Казани обещал не меньшее напряжение.

Игра началась с гола Игоря Руденкова на четвертой минуте матча. Расставились в зоне соперника, провели атаку, реализовали момент. Классика. Получивший пощечину «Ак Барс» прибавил в темпе, но хабаровчане останавливаться не стали и уже на восьмой минуте вновь забрасывают гостям. Однако гол не засчитан – судьи решили, что была помеха вратарю. Видеопросмотр это подтвердил. Тем не менее «тигры» агрессии не сбавляют и продолжают атаковать.

В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Тем не менее на 13 минуте Михаил Глухов исполняет настоящий цирковой трюк - на вбрасывании он подбрасывает шайбу, которая залетает за спину Лангхамеру - гол. «Амур» берет видеопросмотр - подозревают игру высоко поднятой клюшкой, однако арбитры нарушения не находят. Счет сравнивается.

Команды бьются на равных, но ни той, ни другой выйти вперед не удается. У «Ак Барса» в «рамке» лучший вратарь лиги - Тимур Билялов, и пробить его защиту Хабаровску не удается. У «тигров» на воротах стоит Марек Лангхамер, который тоже пока справляется. Второй период – счет равный. Он запомнился двойным удалением у гостей, которым «Амур» так и не смог воспользоваться, как, впрочем, и гости двойным удалением у «Амура» в третьей двадцатиминутке.

В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ОПЯТЬ ВНИЧЬЮ

Третий период казанцы начинают быстрым голом, отличился Джастин Азеведо, а вот Марек Лангхамер, наоборот, сплоховал - шайба была несложная, снаряд летел прямо во вратаря, никто его не загораживал, и Марек отлично видел бросок, но парировать не смог. Может быть, нервы сдали. Его меняют на Евгения Аликина, входящего в семерку лучших вратарей КХЛ. Затем было двойное удаление у «Амура» и неожиданный подарок болельщикам от Михала Йордана.

Отбыв свое наказание, он вышел на площадку и моментально включился в игру. «Амур» все еще в меньшинстве - на скамейке сидит Никита Камалов, «Ак Барс» атакует, ошибается, шайбу перехватывает Михал, но не отбрасывается, а устремляется в отрыв и… забивает. За шесть с половиной минут до конца матча опять ничья. Оставшееся время команды рубились не за страх, а за совесть, но сделать ничего не смогли. Овертайм.

В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Пять минут опять не выявили победителя - буллиты. Второй матч подряд на плечи голкипера хабаровчан ложится ответственность за исход матча. Аликин отстоял неплохо, пропустив всего две шайбы от лучших в стране форвардов, но вот пробить Билялова «тигры» так и не смогли. В итоге Амур зарабатывает одно очко, «Ак Барс» - два. Счет матча 2:3 в пользу гостей.

В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Одними из ключевых моментов стали розыгрыши большинства «5 на 3», где не забили ни мы, ни «Ак Барс». В меньшинстве мы не только выстояли, еще и забили гол. Буллиты на сегодняшний день - не наш конек. К ребятам претензий нет, молодцы, отдавались игре. Второй матч подряд с лидером, тяжело, но парни пластались. Наверное, можно вновь сказать, что «Амур» сегодня именно заработал очко, а не потерял, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

В Хабаровске «Амур» едва не «выцарапал» победу у лидеров уступив «Ак Барсу» по буллитам со счетом 2:3Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Следующий матч состоится также в «Платинум Арене» уже 16 января. «Амур» встречается с новосибирской «Сибирью».