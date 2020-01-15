Мы в тренде: губернатор Хабаровского края прокомментировал послание президента России

Президент Владимир Путин обратился к федеральному собранию с очередным, шестнадцатым на его счету, ежегодным посланием. В Московском Манеже, помимо депутатского и министерского корпуса собрались также и главы регионов, среди которых был и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

ИТАК, КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Выплаты семьям до трех лет спонсируются федеральным бюджетом в 75 регионах, в том числе на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке запущена программа ипотеки для молодых семей под 2 % годовых.

За классное руководство из федерального бюджета добавят по пять тысяч рублей.

В вузах Хабаровского края увеличат количество бюджетных мест

МРОТ должен быть равен прожиточному минимуму

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Это все, безусловно, прекрасно. Тем более, что в Хабаровском крае целый ряд программ по данному поводу уже реализуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754874" frameborder="0"></iframe> Комментарий Сергея Фургала.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края

- Когда президент заговорил о демографии, я был очень рад тому, что услышал, - поделился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. – Мы весь предложенный комплекс уже реализуем у себя в крае. И на второго ребенка, и на третьего ребенка мы выплаты производим. И по детскому питанию мы организовали все, как смогли. Правда, у нас сейчас есть разделение на питание платное и бесплатное, но это проблема решаемая. Думаю, мы не будем ждать 2023-го года, а закончим все в 2021-м.

Система первичной помощи находится на контроле главы региона.

Сергей Фургал рассказал о своем видении проблем, озвученных Владимиром ПутинымФото: Правительство Хабаровского края

- Мы инициировали строительство ФАПов сразу с расчетом на жилье, - подчеркнул губернатор. – Разумеется, молодым специалистам мы окажем всю необходимую помощь. Что же до бюджетных мест, то мы сразу поставили задачу увеличить их количество, потому что других действенных механизмов нет. Районные больницы дают необходимое количество мест, получают необходимое им количество специалистов. Так правильно.

По детским садам и яслям, с точки зрения губернатора проблем нет. По школам ситуация хоть и не сильно радужная, но вполне разрешима.

- Вообще все, о чем говорил сегодня президент, успешно ложится на канву, которую мы для себя определили, - подчеркнул губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754864" frameborder="0"></iframe> Мы в тренде: губернатор Хабаровского края прокомментировал послание президента России.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края

Демографическая ситуация в регионе действительна не внушает оптимизма. Ряд вопросов остается нерешенным. Так, к примеру, в ряде регионов приняты постановления, по которым дети, не получившие места в детских садах, продолжают получать выплаты и после трехлетнего возраста. К сожалению, Хабаровский край в это число не входит.

Некоторые предложения выдвинул сенатор Сергей Безденежных

- Мы будем работать в этом направлении, - рассказал "КП - Хабаровск" сенатор Сергей Безденежных. – Также, будем работать и в сфере частичных компенсаций за оплату детского сада для многодетных и родителей, где один из детей получает высшее образование очно. Есть мнение, что в таком случае срок получения компенсаций стоит продлить до достижения старшим ребенком возраста 23 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/754870" frameborder="0"></iframe> Комментарий сенатора Сергей Безденежных.Автор: пресс-служба правительства Хабаровского края

В целом вектор, заданный президентом, оставляет надежду на то, что демографическая ситуация в регионе выровняется. А прочее уже задача граждан.