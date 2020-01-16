2020-01-16T05:11:12+03:00
Политика

«Женщины ЕАО готовы рожать, но вокруг безнадега»: жители автономии и чиновники прокомментировали Послание президента

Люди из области, где продолжается убыль населения, надеются на скорейшую реализацию обещания главы государства повысить качество жизни россиян
Виктор ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Делегация из ЕАО слушала послание президента в московском МанежеДелегация из ЕАО слушала послание президента в московском МанежеФото: Правительство ЕАО
Изменить размер текста:

Накануне президент России Владимир Путин огласил очередное Послание Федеральному Собранию, в котором обозначил основные направления развития страны на ближайшие годы. Кроме технологического прорыва с использованием отечественных разработок, серьезное внимание будет уделяться улучшению демографической ситуации, помощи беднеющим соотечественникам.

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИКА

Получится ли осуществить эту идею в дотационных регионах, в число которых входит и Еврейская автономная область? Напомним, что по темпам убыли населения (сокращение числа жителей за три последних года - почти на четыре процента) этот регион стал худшим в России, сейчас в ЕАО проживает менее 160 тысяч человек.

- Наши женщины готовы рожать, но вокруг - безнадега. Работы нет, многие увязли в кредитах, нищета зашкаливает, - возмущается биробиджанский кузнец Георгий Нацвлишвили, известный общественный активист. - Вдобавок к этому чиновники обманывают бедных людей, многим из которых положены льготы и компенсации, но они об этом не знают. Немало подтопленцев обманули с компенсациями, в аптеках нет лекарств для льготников. Школьное питание подорожало, детишки берут с собой покушать из дома, если находится что-то съестное... В Биробиджане, наверное, каждый третий ходит без зубов, потому что услуги стоматологов не по карману населению. На фоне развала в ЕАО государственной медицины (бесплатной) увеличивается количество коммерческих медицинских центров, где с пациентов сдирают три шкуры. За все приходится платить. Ко мне часто обращаются за помощью родители больных детей - мы собираем пожертвования на дорогостоящее лечение, ищем спонсоров, попрошайничаем на биробиджанских улицах, а мимо проезжают крутые иномарки чиновников. Может, сделать наоборот? На зарплаты членам правительства ЕАО собирать средства эсэмэсками, а на лечение детей выделять бюджетные средства?

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Депутат Законодательного Собрания ЕАО Владимир Фишман убежден, что без кардинального изменения социально-экономического курса в стране ситуация будет ухудшаться. Власть должна повернуться лицом к народу, чтобы остановить дальнейшую деградацию регионов.

- Путин пообещал увеличить помощь многодетным семьям, но этого недостаточно. Бедность ведь наблюдается не только среди многодетных семей - ежедневную борьбу за выживание ведут инвалиды, пенсионеры и другие жители Еврейской автономии, не обремененные доходами. Федеральная программа по развитию Дальнего Востока не работает должным образом, реальный сектор экономики падает, - считает Владимир Фишман. - В ЕАО практически не осталось предприятий - людей выгоняют на улицу, увеличивается безработица, что грозит социальным взрывом. Тарифы растут, плату за электричество для дальневосточников подняли в этом году. Создайте рабочие места, поднимите зарплаты и пенсии, наведите порядок в здравоохранении, и жизнь начнет налаживаться, никакой демографической ямы не возникнет.

ДЕЙСТВИЯ ГУБЕРНАТОРА

Как сообщили в правительстве ЕАО, послание президента России Федеральному собранию станет руководством к безотлагательным действиям по улучшению качества жизни. По словам врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, особое внимание будет уделено развитию регионального здравоохранения. В частности, в этом году в ЕАО начнется строительство 17 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти объекты необходимо привлекать квалифицированные кадры.

- Ряд специалистов уже проходит обучение в медицинских вузах страны. Для того, чтобы условия их работы были комфортными, мы готовы предоставить служебное жилье и все положенные по закону выплаты. Медицинская помощь для граждан должна быть качественной и своевременной, - подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет
В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело
Легковое авто заехало под колеса грузовика в Хабаровске
Пять ярких новинок мирового кинематографа увидят хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова
Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке
Главный полицейский ЕАО ответит на вопросы жителей региона
В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров
Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье
В Амурске под окнами многоквартирника начинает расти гора мусора
В Хабаровске 60 человек срочно эвакуировались с рабочих мест из-за пожара
Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -11, без осадков
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока